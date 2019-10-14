Скачать
Понедельник, 14.10.2019
"Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
"Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
Урегулирование ситуации на Донбассе: Пристайко рассказал о "красных линиях"
Пристайко: Украина останется унитарным государством
Где пройдет финал Кубка Украины: назван главный претендент
Где пройдет финал Кубка Украины: назван главный претендент
Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане (Фото)
Кто будет сопровождать Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане (Фото)

VAG опроверг слухи о продаже Lamborghini

VAG опроверг слухи о продаже Lamborghini
19:50 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Немецкий концерн заявил, что у него нет планов по продаже или первичному публичному размещению акций своего суббренда Lamborghini.

Напомним о том, что в Сети появились слухи о возможной продаже родительским концерном Volkswagen Group его макри Lamborghini, которая занимается выпуском спорткаров.

Таким образом, по данным издания, компания планировала сосредоточиться на расширение брендов Volkswagen, Porsche и Audi группы.

Однако вчера представители немецкого концерна заявили, что у руководства нет планов по продаже или IPO Lamborghini. Предположения на этот счет «необоснованны», отметил в воскресенье представитель VW.

Генеральный директор VW Group Герберт Дисс в марте заявил, что компания пересматривает свой портфель брендов, в который также входят Ducati и Bentley, и выясняет, стоит ли продавать некоторые непрофильные предприятия. В прошлом месяце Дисс сказал, что автопроизводитель работает над тем, чтобы высвободить ресурсы для разработки и массового производства электромобилей.

Появилась обновленная версия компактного кроссовера Mazda CX-4 (Фото)

Volkswagen активно расширялся под руководством Фердинанда Пиха, который был генеральным директором и председателем с 1993 по 2015 год, приобретая Bentley, Bugatti и Lamborghini за один год.

Инвесторы давно призывают Volkswagen освободить активы, стоимость которых включена в громоздкую структуру, которая состоит из множества брендов, от итальянских суперкаров Lamborghini до мотоциклов Ducati, а также тяжелых грузовиков Scania и MAN.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Volkswagen, Авто, Lamborghini, Новинки, Lamborghini Gallardo, VAG.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
02 Заговоры и обряды на Покров 2019: на любовь, деньги и здоровье
03 В ПА НАТО говорили о "плане Маршалла для Украины"
04 В НБУ сообщили об уменьшении объема наличных
05 Приметы и обряды на 14 октября - Покров день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Каков Покров, такова и зима: прогноз погоды на 14 октября
Могерини оценила планы Украины по реформам и Донбассу
Могерини оценила планы Украины по реформам и Донбассу
&quot;Если РФ согласится&quot;: Пристайко обозначил сроки встречи в &quot;нормандском формате&quot;
Пристайко обозначил сроки встречи в "нормандском формате"
Лучшие СМС-поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября
Лучшие СМС-поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь