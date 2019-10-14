VAG опроверг слухи о продаже Lamborghini

Немецкий концерн заявил, что у него нет планов по продаже или первичному публичному размещению акций своего суббренда Lamborghini.

Напомним о том, что в Сети появились слухи о возможной продаже родительским концерном Volkswagen Group его макри Lamborghini, которая занимается выпуском спорткаров.

Таким образом, по данным издания, компания планировала сосредоточиться на расширение брендов Volkswagen, Porsche и Audi группы.

Однако вчера представители немецкого концерна заявили, что у руководства нет планов по продаже или IPO Lamborghini. Предположения на этот счет «необоснованны», отметил в воскресенье представитель VW.

Генеральный директор VW Group Герберт Дисс в марте заявил, что компания пересматривает свой портфель брендов, в который также входят Ducati и Bentley, и выясняет, стоит ли продавать некоторые непрофильные предприятия. В прошлом месяце Дисс сказал, что автопроизводитель работает над тем, чтобы высвободить ресурсы для разработки и массового производства электромобилей.

Volkswagen активно расширялся под руководством Фердинанда Пиха, который был генеральным директором и председателем с 1993 по 2015 год, приобретая Bentley, Bugatti и Lamborghini за один год.

Инвесторы давно призывают Volkswagen освободить активы, стоимость которых включена в громоздкую структуру, которая состоит из множества брендов, от итальянских суперкаров Lamborghini до мотоциклов Ducati, а также тяжелых грузовиков Scania и MAN.