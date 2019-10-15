Honda City 2020: подробности о новом поколении автомобиля

Автопроизводитель сообщил, что новое поколение Honda City получит турбированный двигатель.

Японский автогигант Honda анонсировал возможную премьеру нового поколения автомобиля Honda City в следующем месяце.

Презентация должна будет пройти в Таиланде. При этом покупатели из Индии смогут приобрести авто только в следующем году.

Нынешняя модификация была выпущена 5 лет назад. Новая Honda City создавалась на платформе Fit/Jazz.

Из экстерьера производитель точно добавил новую оптику и изменил конструкцию зеркал заднего вида. Также было объявлено об увеличении колесной базы автомобиля и, как следствие, места в салоне. Длина City нынешнего поколения составляет 4 440 мм.

Самыми интересными стали подробности о новом двигателе автомобиля.

На смену использующемуся сейчас 1,5-литровому "атмосфернику" с отдачей 117 л.с. придет "турботройка" 1.0 VTEC Turbo. Мощность силовой установки составит 120 лошадиных сил.

В паре с мотором будет работать МКПП на шесть ступеней или вариатор в зависимости от комплектации. Новый турбомотор должен быть доступен не только покупателям из Таиланда, но и в других странах.

Для покупателей из Японии сейчас доступна гибридная силовая установка. Она же останется и в новом поколении автомобиля.