Скачать
Вторник, 15.10.2019
В Раде подтвердили дату рассмотрения Госбюджета-2020
В Раде подтвердили дату рассмотрения Госбюджета-2020
Тепло подано уже в семи областях Украины и в Киеве
Тепло подано уже в семи областях Украины и в Киеве
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 15 октября
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 15 октября
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

Honda City 2020: подробности о новом поколении автомобиля

Honda City 2020: подробности о новом поколении автомобиля
11:49 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Автопроизводитель сообщил, что новое поколение Honda City получит турбированный двигатель.

Японский автогигант Honda анонсировал возможную премьеру нового поколения автомобиля Honda City в следующем месяце.

Презентация должна будет пройти в Таиланде. При этом покупатели из Индии смогут приобрести авто только в следующем году.

Нынешняя модификация была выпущена 5 лет назад. Новая Honda City создавалась на платформе Fit/Jazz.

Из экстерьера производитель точно добавил новую оптику и изменил конструкцию зеркал заднего вида. Также было объявлено об увеличении колесной базы автомобиля и, как следствие, места в салоне. Длина City нынешнего поколения составляет 4 440 мм.

Самыми интересными стали подробности о новом двигателе автомобиля.

На смену использующемуся сейчас 1,5-литровому "атмосфернику" с отдачей 117 л.с. придет "турботройка" 1.0 VTEC Turbo. Мощность силовой установки составит 120 лошадиных сил.

 Золотая рыбка: в чем заключается оригинальность Honda Marine SJ32 от SanJuanYachts

В паре с мотором будет работать МКПП на шесть ступеней или вариатор в зависимости от комплектации. Новый турбомотор должен быть доступен не только покупателям из Таиланда, но и в других странах.

Для покупателей из Японии сейчас доступна гибридная силовая установка. Она же останется и в новом поколении автомобиля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Honda, Авто, Новое поколение, Honda City, Турбированный двигатель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:1 Португалия: события матча
02 Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Эволюция дуба: составлена подробная карта истории дерева
04 "Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
05 Зинченко о пенальти: Роналду подбежал к арбитру и тот поменял решение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 14 октября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 14 октября (Видео)
Официальный курс валют на вторник, 15 октября
Официальный курс валют на вторник, 15 октября
Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз
Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь