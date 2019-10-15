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Subaru STI S209 Limited Edition: появились новые фото особой версии авто

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Subaru STI S209 Limited Edition: появились новые фото особой версии авто
19:13 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Японский автопроизводитель выпустил лимитированную серию STI S209, стоимость которой делает ее самой дорогой моделью марки.

Subaru STI S209 в исполнении Limited Edition будет ограничена всего 209 экземплярами.

Первые автомобили должны появиться в автосалонах в конце этого года. В движение особую версию будет приводить доработанный 2,5-литровый двигатель EJ25, который оснащен турбокомпрессором STI от HKS, системой водяного распыления с промежуточным охлаждением, более крупными топливными форсунками, впуском с высоким расходом и многим другим.

После всех доработок мощность агрегата выросла до 341 л.с. и 447 Нм крутящего момента.

Пару силовой установке составляют 6-ступенчатая механическая трансмиссия с низким передаточным числом, с передним и задним дифференциалами повышенного трения, активным регулированием крутящего момента. Subaru также перенастроила три режима интелектуальную систему полного привода SI-Drive.

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Подвеска была увеличена на 15 мм спереди и сзади, в передних крыльях появились дополнительные отверстия, установлены 6-поршневые тормозные механизмы Brembo, амортизаторы Bilstein с более жесткими пружинами, 20-милиметровый задний стабилизатор, а передняя поперечина и задний подрамник усилены и добавлена распорка передних стоек.

Кроме обязательного значка с порядковым номером автомобиля в лимитированной серии, в салоне S209 имеется рулевое колесо D-образной формы, а также передние ковшеобразные сиденья Recaro.

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Клиенты смогут выбрать между двумя цветовыми комбинациями: WR Blue на серых колесных дисках и Crystal White Pearl - на золотистых, причем последние предлагаются всего в 81 экземплярах из 209 автомобилей.

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Фото, Subaru, STI S209 Limited Edition, Subaru STI S209 Limited Edition.
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