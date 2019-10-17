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Представлена новая версия Audi A8 L

Представлена новая версия Audi A8 L
13:03 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Элегантный плавный внешний дизайн линейки продуктов дополняется тонкими специфическими элементами дизайна Audi A8 L 60 TFSI e quattro.

Немецкий автопроизводитель выпустил новую модификацию своего флагманского седана, получившую название Audi A8 L 60 TFSI e quattro.

Новинка получила гибридный привод с подключаемым модулем, который воплощает стратегию электрификации марки. Вариант A8 L новой модели, которая имеет размеры 5,30 м (17,4 фута) с расширенной колесной базой, будет представлен на европейских рынках осенью. Базовый A8 гибридной силовой установкой с обычной колесной базой будет доступен только через несколько недель. Гибридные Audi A7 Sportback и внедорожники Q5 50 TFSI e quattro и Q5 55 TFSI e quattro уже доступны на рынке с сентября.

В движение новый A8 L 60 TFSI e quattro приводится мотором 3,0-литровым турбированным V6 с непосредственным впрыском, мощность которого составляет 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Он сертифицирован в соответствии с последним стандартом выбросов Euro 6d. Электромотор обеспечивает мощность в 100 кВт и крутящий момент в 350 Нм.

Он интегрирован в 8-ступенчатую трансмиссию, который передает мощность на все четыре колеса через постоянный полный привод quattro. Суммарна ямощность силовой установки Audi A8 L 60 TFSI составляет 449 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

Мощность аккумулторной батареи составляет 14,1 кВт/ч и выдает напряжение 385 В. Его контур охлаждения подключен как к контуру охлаждающей жидкости для системы кондиционирования воздуха, так и к низкотемпературному контуру, который также включает в себя электродвигатель и силовую электронику.

Разгон до 100 км/ч у гибридного седана занимает 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Исключительно на электротяге Audi A8 L может ехать с максимальной скоростью до 135 км/ч, а пробег составляет 46 километров.

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Гибридный режим предлагает два режима работы: "Автоматический" и "Принудительный". В режиме "Авто" электроника ориентируется на маршрут, заданный в MMI Navigation Plus. Кроме того, заряд аккумулятора распределяется разумно и оптимально по маршруту. ПО стремится максимально использовать электрическую мощность и полностью использовать имеющийся заряд батареи к моменту достижения цели.

Самая яркая отличительная черта роскошного седана с подключаемым гибридным приводом — это элементы, схожие с Audi e-tron. На внешних краях боковых воздухозаборников в переднем бампере имеется пять горизонтальных сегментов дневного света, которые образуют характерную графику. Также есть хромированная отделка на переднем бампере и хромированные вставки в дверных ручках. Audi A8 L 60 TFSI e quattro в стандартной комплектации оснащена эксклюзивными 19-дюймовыми алюминиевыми колесами.

Просторный салон Audi A8 L 60 TFSI e quattro передает расслабленную атмосферу роскошного салона. Когда дело доходит до оборудования, возможности практически безграничны. Самое роскошное сиденье находится сзади для пассажира: дополнительное сиденье для отдыха с множеством возможных настроек и подогреваемая подставка для ног с функцией массажа ног. Audi предлагает более 30 систем помощи водителю для гибридного седана, которые подразделяются на пакеты City и Tour. Варианты оптики включают матричные светодиодные фары высокой четкости с лазерным освещением Audi и задними фонарями OLED.

Заказы на Audi A8 L 60 TFSI e quattro уже стартовали. Так, в Германии стоимость базовой версии гибридного седана начинается с отметки в 109 тыс. евро. Выход на рынок запланирован в четвертом квартале 2019 года.

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Автомобили, Audi, Авто, Audi A8 L.
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