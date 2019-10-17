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Toyota выпустит крошечные электрокары, более тесные, чем Smart (Фото, Видео)

Toyota выпустит крошечные электрокары, более тесные, чем Smart (Фото, Видео)
18:18 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Один из этих ультра-компактов должен появиться на рынке в следующем году.

На автошоу в Токио японский автопроизводитель представит целую линейку персонального электротранспорта, созданного в рамках программы "Мобильность для всех".

Ни один из транспортных средств, подготовленных Toyota для показа на домашнем автошоу не имеет собственного названия. По крайней мере, пока производитель не раскрывает его. Серия электрических средств передвижения объединена одной идеей: облегчить людям перемещение в повседневной жизни, причем как на улицах, так и в помещениях.

Ultra-compact BEV

Автомобиль, который Toyota собирается выпустить на рынок "зимой 2020 года", обозначенный как Ultra-compact BEV (battery electric vehicle). Пресс-релиз не уточняет, будет ли это начало, последний месяц следующего года. 

Ultra-compact BEV – это двухместный ситикар с заявленным запасом хода ровно в 100 км и максимальной скоростью 60 км / ч. Время зарядки от 220-вольтовой сети -около 5 часов. Тихоходный автомобильчик подходит начинающим водителям и людям пожилого возраста. Его габариты позволяют маневрировать и парковаться в тесных переулках. Длина электрокара составляет 2490 мм, ширина - всего 1290 мм, а высота – 1550 мм. 

Ultra-compact BEV Concept Model for business

Этот прототип Toyota создан для использования на территории аэропортов, больниц, студгородков, научных центров и тому подобное. Он оборудован системой беспилотного управления, способен выполнять поездки на короткие дистанции и самостоятельно возвращаться для зарядки на док-станцию. При этом в одноместном транспортнике предусмотрены три режима путешествий: туристический, рабочий и релаксовий. Габариты и характеристики модели идентичны обычному Ultra-compact BEV.

Toyota i-ROAD

Третий автомобиль – трехколесный и имеет габариты мотоцикла. Фактически, он и есть мотоциклом с закрытым кузовом. Пассажировместимость i-ROAD можно описать, как 1 + 1. При длине в 2345 мм он имеет только 870 мм ширины, а высотой достигает 1455 мм. Максимальная скорость аппарата – 60 км / ч, запас хода на одном заряде –50 км.

Электрический микротранспорт для пешеходных зон

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Опять три концепта, один из которых появится на рынке зимой 2020-го. Для них также пока не придумали, не раскрывают названия, обозначая как Walking Area BEV Standing Type, Walking Area BEV Seated Type и Walking Area BEV Wheelchair-linked Type - электротранспорт для пешеходных зон стоячего типа, сидящего и прицепного типа для инвалидной коляски. Электросамокат (стоячего типа) Toyota выведет на рынок в 2020 году.

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Автомобиль, Toyota, Авто, Новинки, Toyota Ultra-compact.
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