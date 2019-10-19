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Осенний режим на кондиционере в авто: как правильно пользоваться

Осенний режим на кондиционере в авто: как правильно пользоваться
11:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

С наступлением первых заморозков число обсуждений на автомобильных форумах стремительно растет. И вот прошел очередной слушок о работе кондиционера зимой.

Главный вопрос: "Можно ли использовать кондиционер при минусовой температуре?" В сети публикуется много лайфхаков, полезной информации, что что-то нужно помазать, сделать дополнительный апгрейд и проблем в работе климатической установки авто не будет.

Тенденция использования кондиционеров гласит о загадочном иссушении воздуха. Это позволяет бороться с запотеванием, но на деле все не так уж и просто. Как оказалось автомобильные производители уже с завода задают оптимальную температуру, при которых происходит отключение компрессора.

Ранее о подобном решении мало кто знал. Причина проста: отсутствие интереса пользователей и актуальности информации. Кто знал о таком параметре, как минимальная температура отключения?

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Итак, автопроизводители несмотря на все заявления о всепогодности кондиционеров не акцентировали внимание на важном моменте. Касательно кондиционеров марок Porsche, Skoda или Kia, то они программно расположены на отключение при температуре 2 градуса по Цельсию и ниже. Марка Haval оставляет свои пять градусов во всем модельном ряду, а у Renault-Nissan планка держится на 4-х.

Теперь можно смело заявить, что кондиционер при минусовой температуре не сушит. Потому нужно прекратить тему бесконечных споров на форумах нужно сегодня. Причиной по которой появляется повод обсуждения подобной темы – отсутствие индикации включения компрессора кондиционера.

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Авто, Машина, Кондиционер, Осенний режим.
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