Лучшая с момента выхода SUV на рынок: Volkswagen Tayron побил свой рекорд продаж

В прошлом месяце дилеры Volkswagen сумели пристроить 22 155 экземпляров Volkswagen Tayron.

Цифру в 22 тысячи экземпляров эксперты называют лучшей с момента выхода SUV на рынке.

Благодаря новому рекорду продаж эта модель по-прежнему обходит своих главных соперников по сегменту: Toyota RAV4,Honda CR-V, а также два ниссановских кросса X-Trail и Qashqai.

В продаже Tayron появился всего год назад и сразу же завоевал симпатии покупателей. Его длина достигает 4 590 мм при колесной базе 2 731 мм.

В моторную гамму кроссовера вошли базовый 1,4-литровый мотор мощностью 150 л.с. и двухлитровый бензиновый мотор с отдачей 186 или 220 лошадиных сил. Двигатели сочетаются с "роботом" DSG7, а привод может быть передним или полным.

Для покупки также доступен кросс в спортивной версии R-Line. Он отличается от обычного Tayron аэродинамическим обвесом, новыми бамперами, габаритным спойлером, а также диффузором и легкосплавными дисками другого дизайна.

Перечень доступных для модели опций достаточно богат: виртуальная "приборка" с большим дисплеем, трехзонный климат-контроль, оптика на светодиодах, передовая мультимедиа с большим тачскрином, камеры кругового видеообзора.

За дополнительную плату предлагаются панорамная крыша, системы мониторинга "слепых" зон и предупреждения столкновений, а также круиз-контроль с функцией езды в пробках.