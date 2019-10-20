В США создали универсальный электродвигатель

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18:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Компания Electric GT из Калифорнии создала электрический мотор, который по форме в точности копирует обычный двигатель внутреннего сгорания V8.

Данная разработка позволяет практически любой автомобиль при желании трансформировать в электрокар. Напомним, что три года назад калифорнийцы презентовали суперкар Ferrari 308, переделанную в электрический автомобиль. 

Три электромотора суммарно выдают 335 лошадиных сил, развивая скорость до 60 миль в час всего за 5 секунд. При этом предельная скорость спорткара достигает отметки 290 км/ч. На одной зарядке электрокар способен проехать 209 километров. Новая разработка позволяет даже "среднему механику" запросто электрифицировать свой автомобиль. Агрегат идеально подходит под модели Ford Mustang и Bronco.

Примечательно, что электрический V-образный мотор печатается на 3D-принтере. Осталось только выпустить набор монтажных кронштейнов под различные модели. Именно этим сейчас занимаются в компании Electric GT.

Если удастся при этом еще найти бюджетные варианты аккумуляторной батареи, то инновация может серьезно повлиять на электрификацию автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

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Электромобиль, Американцы, Электродвигатель, Electric GT, Двигатель внутреннего сгорания.
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