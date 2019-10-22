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Вторник, 22.10.2019
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Шикарный Land Rover Defender 130 станет конкурентом Mercedes-Benz G-Cl

Шикарный Land Rover Defender 130 станет конкурентом Mercedes-Benz G-Cl
15:38 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Land Rover не останавливается на достигнутом после открытия нового Defender.

Новый внедорожник должен быть представлен во второй половине следующего года до его запуска в 2021 году. Так, Land Rover Defender 130 будет иметь длину колесной базы чуть более трех метров, что означает, что дорогостоящее расширение платформы не требуется.

Вместо этого Land Rover настроен на усиление заднего свеса автомобиля, чтобы он мог вместить до восьми мест. Его длина составит около 5,1 метра, что на 342 мм больше, чем у версии 110, и примерно на 50 мм меньше, чем у BMW X7.

Land Rover еще не подтвердил официально существование 130, но он описан как "первоклассный исследователь", и предназначен для больших, активных семей, которые любят путешествовать.

130 будет иметь самый дорогой ценник в линейке и составит конкуренцию немецкому Mercedes-Benz G-Class. Таким образом марка планирует повысить продажи в Китае и США, где большие внедорожники гораздо популярнее, чем в Европе.

Модели со сверхвысокими техническими характеристиками разрабатываются отделом эксплуатации специальных транспортных средств Land Rover, вероятно, благодаря вдохновению от различных высококлассных отделений Range Rover. Это позволило бы Land Rover извлечь выгоду из мировой популярности мощных, дорогих автомобилей 4x4, поддерживаемых новейшим Mercedes-AMG G63.

Самый дорогой Range Rover: Land Rover готовит электрический внедорожник

В то время как другие варианты Защитника появятся, теперь понятно, что по слухам модель пикапа была исключена из плана продукта. 

Считается, что руководители компании не смогли сделать затраты на разработку пикапа жизнеспособными, и они считают, что стандарт 110 и последующие 130 предлагают достаточную универсальность грузового пространства без необходимости снимать крышу и выставлять отсек для элементов.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Land Rover, Land Rover Defender 130.
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