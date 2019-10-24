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Hyundai презентовал новый бюджетный хетчбэк Santro

Hyundai презентовал новый бюджетный хетчбэк Santro
17:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Корпорация Hyundai анонсировала начало продаж специальной вариации самого доступного хэтчбека марки – Hyundai Santro.

Следует упомянуть, что продажи модели Santro нового поколения стартовали в прошлом году. В честь этого события корейский бренд выпустил юбилейную версию хэтчбека, которая получила черные накладки на кузове, рейлинги на крыше, а еще синие вставки в интерьере. 

В основе хэтчбека 2020 модельного года лежит совершенно новая платформа. По габаритам Santro сопоставим с Kia Picanto: у обоих авто размер колесной базы равен 2400 мм. Передняя подвеска – типа McPherson, а сзади располагается полузависимая балка. 

Новинка приводится в движение 4-цилиндровым бензиновым мотором на 1,1 литра производительностью 69 л.с. и крутящим моментом 99 Нм. В связке с двигателем функционирует 5-скоростная механическая КПП либо "робот" AMT с одним сцеплением.

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Помимо этого предлагается модификация, которая работает на метане. Мощность подобной версии достигает 59 л.с. и 84 Нм крутящего момента.

Новый Santro имеет неплохое техническое оснащение, состоящее из водительского "эйрбега", ABS, мультимедийной системы с сенсорным дисплеем, кондиционера, парктроника сзади и камеры заднего обзора.

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Автомобиль, Hyundai, Авто, Новинки, Hyundai Santro.
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