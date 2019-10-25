Появились первые фото обновленного Hyundai Grandeur (Фото)

Новый седан Hyundai Grandeur в ближайшее время предстанет перед мировой публикой.

Стиль дизайна нового поколения седана был частично вдохновлен Le Fil Rouge. Экстерьер новинки выглядт весьма привлекательно. Напомним, что в ряде других стран модель известна под названием Azera и ее продажи были приостановлены некотоое время назад.

Hyundai называет свой новый язык дизайна "чувственной спортивностью", и это проявляется в гладком профиле, интересной передней оптике, которая отлично гармонирует с привлекательной решеткой радиатора, получившей ромбовидный хромированный узор. Кроме того седан имеет стильные задние фонари, которые соединяются светодиодной планкой, проходящей через крышку багажника.

Интерьер также получил ряд изменений. В салоне установлены два больших 12,3-дюймовых экрана, один из которых является панелью приборов, а второй - применяется для информационно-развлекательного комплекса.

Также сообщается, что благодаря увеличению колесной базы, пространства для задних пассажиров стала больше.

Надо отметить, что помимо продаж на местном рынке, корейская компания подала заявку на товарный знак Grandeur в США в прошлом году, однако пока не известно, станет ли доступен седан американским покупателям, так как модель может составить конкуренцию другим автомобилям марки.