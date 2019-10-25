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Пятница, 25.10.2019
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Появились первые фото обновленного Hyundai Grandeur (Фото)

Появились первые фото обновленного Hyundai Grandeur (Фото)
14:53 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Новый седан Hyundai Grandeur в ближайшее время предстанет перед мировой публикой.

Стиль дизайна нового поколения седана был частично вдохновлен Le Fil Rouge. Экстерьер новинки выглядт весьма привлекательно. Напомним, что в ряде других стран модель известна под названием Azera и ее продажи были приостановлены некотоое время назад.

Hyundai называет свой новый язык дизайна "чувственной спортивностью", и это проявляется в гладком профиле, интересной передней оптике, которая отлично гармонирует с привлекательной решеткой радиатора, получившей ромбовидный хромированный узор. Кроме того седан имеет стильные задние фонари, которые соединяются светодиодной планкой, проходящей через крышку багажника.

Интерьер также получил ряд изменений. В салоне установлены два больших 12,3-дюймовых экрана, один из которых является панелью приборов, а второй - применяется для информационно-развлекательного комплекса.

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Также сообщается, что благодаря увеличению колесной базы, пространства для задних пассажиров стала больше. 

Надо отметить, что помимо продаж на местном рынке, корейская компания подала заявку на товарный знак Grandeur в США в прошлом году, однако пока не известно, станет ли доступен седан американским покупателям, так как модель может составить конкуренцию другим автомобилям марки.

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Автомобиль, Hyundai, Авто, Новинка, Hyundai Grandeur.
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