Jaguar представил первый беспилотный кроссовер

Компания Jaguar построила беспилотную версию своего электрического кроссовера I-Pace.

Ее представили на Всемирном конгрессе автономного транспорта в Дубае. Перед презентацией прототип успешно испытали на дубайских улицах.

Автомобиль получил усовершенствованные системы распознавания других транспортных средств и предотвращения столкновений, систему распознавания сигналов светофора и детальную HD-карту.

В ходе заездов скорость и рулевое управление контролировались автономно.

Разработка беспилотников является частью стратегии Jaguar Land Rover под названием Destination Zero, которая также включает создание электрокаров с широкими коммуникационными возможностями, в том числе – для совместного использования.

Тестировать автономные машины на дорогах общего пользования компания начала еще два года назад.