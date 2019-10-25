Скачать
Пятница, 25.10.2019
Загороднюк подвел итоги встречи с генсеком НАТО - говорил о Крыме и реформах
Загороднюк подвел итоги встречи с генсеком НАТО - говорил о Крыме и реформах
Похитительница младенца вместо тюрьмы попала под домашний арест
Похитительница младенца вместо тюрьмы попала под домашний арест
УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Европы
УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Европы
Слава Каминская после концерта оказалась под капельницей
Слава Каминская после концерта оказалась под капельницей

Jaguar представил первый беспилотный кроссовер

Jaguar представил первый беспилотный кроссовер
20:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Компания Jaguar построила беспилотную версию своего электрического кроссовера I-Pace.

Ее представили на Всемирном конгрессе автономного транспорта в Дубае. Перед презентацией прототип успешно испытали на дубайских улицах.

Автомобиль получил усовершенствованные системы распознавания других транспортных средств и предотвращения столкновений, систему распознавания сигналов светофора и детальную HD-карту.

В ходе заездов скорость и рулевое управление контролировались автономно.

Обновленная версия Mazda 2: что изменилось (Фото)

Разработка беспилотников является частью стратегии Jaguar Land Rover под названием Destination Zero, которая также включает создание электрокаров с широкими коммуникационными возможностями, в том числе – для совместного использования.

Тестировать автономные машины на дорогах общего пользования компания начала еще два года назад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Электромобиль, Цена, Концепт, Характеристики, Электрокроссовер, Jaguar I-Pace.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
03 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
04 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
05 "Мисс Украина Вселенная 2019": известно имя победительницы и яркие фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Укрсоцбанк&quot; лишился лицензии НБУ: причины
"Укрсоцбанк" лишился лицензии НБУ: причины
Зеленский решил сэкономить бюджет на чиновниках
Зеленский решил сэкономить бюджет на чиновниках
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
Звезду &quot;Гарри Поттера&quot; Эмму Уотсон подловили с ее новым возлюбленным (Фото)
Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон подловили с ее новым возлюбленным (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь