Volkswagen показали Golf нового поколения

Volkswagen в декабре презентует новый Golf.

Немецкий автоконцерн будет представлен в пяти гибридных вариантах. Три обыкновенных гибрида с 48 вольтовым литий-ионным аккумулятором и две модульные версии. В опциональном модуле предусматривается аккумулятор на 13 киловатт, которой хватит на 60 километров.

Что нового?

Обновление коснулось не только силовой установки, но и интерьера – немцы выбросили из салона все аналоговые спидометры, щедро снабдив водителя экранами. Более того, установка цифровых индикаторов позволяет не тратить средства на изменение индикации для систем мер разных стран.

8.25 дюймовый (или опциональный 10-ти дюймовый) экран представляет основную информационную систему, которая, кстати, имеет поддержку голосового помощника Alexa.

Интересным нововведением станет система vehicle-to-X, которая позволяет соединяться с другими автомобилями в радиусе 800 метров для обеспечения дорожной безопасности.

Когда ждать?

Двигатель Golf будет представлен в трех вариантах – бензиновый (TSI), дизельный (TDI) и на природном газу (TGI). Восьмое поколение знаменитого автомобиля Volkswagen можно будет увидеть в салонах в декабре.