Компания Nissan создала полноприводный прототип электрокара

Nissan Intelligent Mobility: Компания создала полноприводный электрокар

Компания Nissan построила прототип полноприводного электрокара, оснащенного технологиями, которые в дальнейшем получат следующие поколения электромобилей марки. Прототип оснащен двумя электромоторами EM57 на обеих осях, действующими в новой системе полного привода Electric All-Wheel-Control. Совокупная отдача электромоторов составляет 308 л.с. и 680 Нм крутящего момента. Остальные технические характеристики электрокара держатся в секрете.

«Вскоре Nissan запустит электромобиль нового поколения, который станет настоящим прорывом. Разрабатываемая в настоящее время новая технология управления четырьмя колесами с электроприводом объединяет технологии электрического привода и управления 4WD от Nissan с нашей технологией управления шасси, что позволяет добиться огромного скачка в ускорении, прохождении поворотов и торможении по сравнению с последними спортивными автомобилями», - заявил старший вице-президент по исследованиям и передовым технологиям Nissan Такао Асами.

Технология электрического полного привода, созданная в рамках программы Nissan Intelligent Mobility, позволяет избегать дискомфорта для пассажиров при ускорениях и торможениях, а также во время езды по бездорожью. Для обеспечения максимального усилия в поворотах разработчики применили независимое управление тормозами на каждом из четырех колес. Это позволяет водителям маневрировать в поворотах при минимальном рулевом управлении. Например, при прохождении поворотов на заснеженных дорогах автомобиль может точно проследить намеченную линию движения водителя благодаря сверхточному управлению двигателем и тормозом. Также для обеих моторов предусмотрена рекуперация энергии торможения. Информация о работе систем электрокара и эффективности технологии полного привода выводится на 12.3-дюймовый дисплей, установленный на передней панели.

Nissan Leaf второго поколения дебютировал в 2017 году. Хэтчбек укомплектован 150-сильным электромотором и тяговой батареей на 40 кВт•ч, обеспечивающей запас хода около 380 км. С места до 100 км/ч электрокар ускоряется за 8.2 секунды.