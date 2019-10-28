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Компания BorgWarner представила новый электромобиль Ariel Nomad

Компания BorgWarner представила новый электромобиль Ariel Nomad
14:25 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Это не просто электромобиль, а технологичный прототип для испытания новых технологий.

Компания BorgWarner, выпускающая запчасти к автомобилям, представила новый электромобиль на базе спортивного багги Ariel Nomad. 

Названный "высоковольтным демонстрационным автомобилем", модифицированный Nomad лишили 2,4-литрового четырехцилиндрового двигателя Honda, который развивал мощность 238 л.с. (175 кВт) и имел крутящий момент 300 Нм. А заменили его высоковольтные электродвигатели, которые установили на каждое из задних колес. Двигатели работают независимо друг от друга и имеют функцию вектора крутящего момента, которая обеспечивает улучшенную реакцию рулевого управления.

Электродвигатели выдают 272 л.с. (200 кВт) и питаются от аккумуляторной батареи мощностью 30 кВт/ч с жидкостным охлаждением. Тем не менее, компания отметила, что демонстрационное транспортное средство может быть оснащено "различными конфигурациями заряда аккумулятора", и это можно использовать для "тестирования и проверки конкретных применений аккумуляторных батарей для конкретных целей автомобиля или опыта вождения".

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Прототип был построен за шесть месяцев, и BorgWarner использовал Nomad в качестве донорского автомобиля, поскольку его открытая конструкция позволяет сотрудникам легко снимать и устанавливать компоненты. Это важно, так как компания будет использовать эту модель для ускорения своих исследований, разработок и проверки новых технологий.

Хотя модель не будет запущена в производство, вице-президент и технический директор BorgWarner Хакан Йылмаз сказал, что автомобиль демонстрирует их "лидерство в электрификации и дает фантастический инструмент для демонстрации обширных возможностей, сотрудничества с отраслевыми партнерами и оценку работы BorgWarner". Показывает текущие и будущие технологии на системном уровне".

Он также сказал, что компания будет реализовывать аналогичные проекты, чтобы помочь утвердить технологии следующего поколения и "продвинуть индустрию к более чистому, более энергоэффективному миру".

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Автомобили, Техника, Авто, Ariel Nomad, BorgWarner, Компания BorgWarner, Электромобиль Ariel Nomad.
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