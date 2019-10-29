Из грязи в князи: 50-летний Lamborghini продали на аукционе (Фото)

Аукционным домом RM Sotheby’s была продана спортивная машина Lamborghini Miura P400 S, которая большую часть своей "жизни" провела в забытом сарае.

Автомобиль 1969 производственного года получилось продать за 1 248 125 фунтов стерлингов. Как отмечается, за прошедшие 50 лет модель Miura P400 S находилась в собственности двух владельцев, в то же время последний собственник приобрел ее в 1974 году.

Пробег спортивного автомобиля составляет 29 020 км. Спорткар никогда не реставрировался и полностью сохранил все заводские детали.

Lamborghini Miura является дебютным массовым авто, которое обладало среднемоторной компоновкой.

Barn Stored Lamborghini Miura P400 S Sells For £1,105,000 https://t.co/dSHfBdHe2i pic.twitter.com/QtJwr9fJu0 — Classic Car Curation (@CCCuration) 25 октября 2019 г.

В то же время вариация P400 S имела новый карбюратор, благодаря которому мощность 3,9-литрового мотора V12 повысилась с 350 до 370 лошадиных сил.

За 3 года в общей сложности собрали лишь 338 единиц Lamborghini Miura P400 S.