Honda собирается электрифицировать все модели к 2022 году

Японская марка собирается "ускориться" в вопросе электрификации всей своей модельной линейки.

Уже к 2022 году каждая продаваемая в Европе Honda будет либо полностью электрической, либо гибридной.

Изначально компания Honda объявила, что превратит все свои авто в электрокары и гибриды к 2025 году. Теперь же, как пишет британское издание «Autocar», марка собирается ускорить это процесс: сейчас речь идет уже о 2022-ом.

Именно к этому времени компания собирается наводнить европейский рынок электрическими и гибридными автомобилями. Напомним, еще в прошлом месяце СМИ писали о том, что японский автопроизводитель намерен к 2021 году отказаться от сборки машин, работающих на дизтопливе.

Известно, что все экологически чистые новинки выйдут под брендом e:Technology. Он объединит не только автомобили, но и электрифицированные мотоциклы, а также другие продукты, не относящиеся к транспорту.