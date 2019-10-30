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Специалисты оценили безопасность моделей Volkswagen и Mercedes

Специалисты оценили безопасность моделей Volkswagen и Mercedes
15:38 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото:pixabay

В этот раз объектами пристального внимания специалистов IIHS стали Volkswagen Tiguan 2019 и Mercedes GLE 2020.

Эксперты Института страхования безопасности на дорогах продолжают тестировать современные авто, проверяя их безопасность.

По данным профильных СМИ, чтобы получить высшую награду Top Safety Pick + участники тестов должны достойно выдержать все испытания. Это весьма трудная задача, поскольку специалисты позаботились обо всех ключевых параметрах.

Так, в списке необходимых краш-тестов значатся следующие типы - спереди с небольшим перекрытием со стороны водителя/пассажира, спереди с умеренным перекрытием, сбоку, а также специальные тесты на прочность крыши, эффективность подголовников и работоспособность оптики. Известно, что испытуемые от Volkswagen и Mercedes получили высокие оценки во всех шести краш-тестах. 

Так, к примеру, Mercedes GLE удостоился похвал за дополнительные адаптивные проекционные фары на светодиодах с функцией дальнего света. Ими оборудуют автомобили, сошедшие с конвейера после июля 2019-го. 

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Базовые фары здесь тоже получили весьма приемлемые оценки. Также специалисты отметили систему предотвращения столкновений, которая доступна уже в "базе". Все эти опции могут похвастаться высокими оценками, однако безупречный результат не показала ни одна из них.

Volkswagen Tiguan получает высшие оценки, только если оснащен адаптивной светодиодной оптикой с поддержкой дальнего света и системой предупреждения аварий спереди. Хорошие отзывы получили передние фары, которые устанавливаются на авто, выпущенные после июня 2019-го. А вот более ранние модели, по наблюдениям специалистов IIHS, не могут рассчитывать на высший балл.

Базовые галогенные фары испытания провалили.

В итоге обе модели достойно справились с испытаниями, однако ни одна из них не получила похвалы за стандартное оборудование. Для отличных оценок потребовались дополнительные опции.

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Volkswagen, Автомобили, Техника, Mercedes, Безопасность, Авто, Безопасность автомобилей.
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