Audi A1 Citycarver: новый кроссовер уже в продаже (Фото)

Новая внедорожная версия Audi Sportback A1 2020 модельного года уже в продаже по цене от 22 040 фунтов стерлингов.

Новый внедорожник Audi A1 Citycarver находится между существующими вариантами Sport и S-line, имеет увеличенный дорожный просвет и обновленный внешний дизайн. Стандартное оснащение Audi A1 Citycarver 30 TFSI начального уровня включает 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, спортивный руль, пару тканевых спортивных сидений, 10,25-дюймовую цифровую комбинацию приборов и 8,8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Кроме того доступны девять вариантов окраски кузова, и все они предлагаются с контрастной черной или серой крышей.

За 22 040 фунтов стерлингов покупатели также получают множество технологий безопасности и удобства, включая предупреждение о съезде с полосы движения, задние парковочные датчики, круиз-контроль, помощь в удержании на спуске, ограничитель скорости и систему предотвращения столкновений, разработанную Audi, с распознаванием пешеходов и велосипедистов.

Модель 30 TFSI оснащена 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 114 л.с. и крутящим моментом 200 Нм. В качестве трансмиссии для него используется механическая коробка передач с шестью скоростями или с автоматическая коробка передач с семью скоростями. С такой "начинкой" кроссовер достигает первой "сотни" за 9,9 секунд и развивает максимальную скорость 200 км/ч.

Более мощное издание 35 TFSI использует 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который развивает 148 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Он также доступен с 6-скоростной МКПП или с 7-ступенчатой АКПП, и способен развить 100 км/ч за 8,2 секунд и максимальную скорость 220 км/ч. Как и у стандартного А1, двигатель большей мощности стоит дороже на 1080 фунтов стерлингов по сравнению с меньшим агрегатом.

Стилистические обновления по сравнению со стандартным A1 Sportback включают в себя новый передний бампер, черные пластиковые накладки колесных арок, измененные боковые юбки и защитные панели днища из нержавеющей стали спереди и сзади. Новая, восьмиугольная решетка радиатора также является особенной, и, по словам Audi, вдохновлена линейкой внедорожников Q-brand.

Высота дорожного просвета A1 Citycarver примерно на четыре сантиметра выше, чем у стандартного A1 Sportback, благодаря слегка приподнятой подвеске и большим 17-дюймовым легкосплавным дискам. Покупатели могут заказать колеса диаметром 18 дюймов в качестве дополнительной опции, наряду с динамическим пакетом Audi, который добавляет регулируемые амортизаторы и красные тормозные суппорты.

Список дополнительных опций Citycarver в целом аналогичен списку A1 Sport: двухзонный климат-контроль, система поддержки дальнего света и многофункциональное рулевое колесо D-образной формы. Также предлагается пакет Audi Comfort и Sound Pack, в который добавлена улучшенная стереосистема Bang & Olufsen, подогрев передних сидений и более продвинутая функция помощи при парковке.