Renault выпустит очередной автомобиль для развивающихся стран

Французский концерн работает над новой моделью для развивающихся стран — это будет седан длиной чуть менее четырех метров.

Субкомпактный седан создается на платформе CMF-A+, которая уже используется для кросс-вэна Renault Triber.

Эта агрегатная база является модернизированной версией платформы CMF-A, на которой построены Renault Kwid (выпускается с 2015 года) и Datsun redi-GO (с 2016-го).

Большую часть работ по созданию новой модели проведет индийское отделение французского концерна - Renault India. Инженеры используют наработки, полученные при выпуске Трайбера: они помогут сделать автомобиль хорошо управляемым и просторным.

Новый седан представят в 2020 году. Собственно, Индия и станет целевым рынком для грядущей новинки.

К слову, в этой стране на машины до четырех метров предоставляются льготы по транспортному налогу. Однако продавать ее будут и в других регионах мира - Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке.