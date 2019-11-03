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Суперкар из фильма о Джеймсе Бонде выставили на продажу

Суперкар из фильма о Джеймсе Бонде выставили на продажу
01:15 Сегодня Телеграф autoua.net

Jaguar C-X75 из фильма о Джеймсе Бонде выставлен на аукцион.

Ярко-оранжевое купе Jaguar C-X75 - одна из четырех «двухдверок», построенных специально для съемок автомобильных трюков в одной из ключевых сцен фильма «Спектр» фирмой Williams Advanced Engineering. Уникальное купе планируют продать за 620-900 тысяч фунтов стерлингов. Торги состоятся 30 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Примечательно, что восемь лет назад в компании Jaguar заявляли, что мелкосерийный C-X75 будет стоить от 700 до 900 тысяч фунтов стерлингов.

Концепт Jaguar C-X75 автопроизводитель показал в 2010 году на автосалоне в Париже. Двухдверку оснастили четырьмя электромоторами и тяговой батареей, которую подпитывали две газовые микротурбины. Совокупная отдача гибридной силовой установки составляла 779 л.с. С места до 100 км/ч суперкар разгонялся за 3.4 секунды и развивал 330 км/ч максимальной скорости.

В мае 2011 года руководство компании Jaguar приняло решение о выпуске 250 дорожных машин. Довести «двухдверку» до серии должны были специалисты Jaguar SVO и Williams Advanced Engineering. Купе оснастили двумя электромоторами и 500-сильным бензиновым четырехцилиндровым турбомотор объемом 1.6 литра. Помимо первого концепта, было построено пять ходовых прототипов.

 

В 2014 году продюсеры «Спектра» заказали у Williams Advanced Engineering постройку шести суперкаров: двух «стандартных» и четырех для сцен погони. Выставленное на продажу купе - первый из четырех трюковых суперкаров, который использовался для съемки крупных планов. Управлял автомобилем водитель-каскадер, сидящий на крыше «двухдверки», где было установлено второе водительское место. По окончании съемок «двухдверке» полностью перебрали двигатель. В 2015 году спорткупе появилось на Гран-при Мексики, а в мае 2016 года было продано нынешнему владельцу.

Купе Jaguar ускоряется до 100 км/ч за 2 секунды (Видео)

Купе оснащено мотором V8 от F-Type, совмещенным с шестиступенчатой коробкой Ricardo, установленной по схеме transaxle, задним дифференциалом повышенного трения, подрулевым переключателем трансмиссии и гидравлическим ручным тормозом для дрифта.

 

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Аукцион, Автомобиль, Джеймс Бонд, Jaguar.
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