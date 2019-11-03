"Укравтопром" назвал наиболее продаваемые автомобили за октябрь

Украинский рынок новых легковых авто увеличился на четверть.

«Укравтопром» опубликовал статистику октября 2019 года. По данным ассоциации, в сравнении с октябрем 2018 года спрос на новые легковые автомобили вырос на четверть.

Чаще всего в октябре ставили на учет новые автомобили Renault. В течение месяца украинский автопарк пополнили 1834 автомобиля французской марки, что в 2.3 раза большем, чем год назад.

На втором месте Toyota. Автомобилям японской марки отдали предпочтение 1233 автомобилиста. Относительно результата годичной давности прирост продаж этой марки составил 37%.

Третья позиция у Kia, на счету которой 833 автомобиля и увеличение спроса относительно октября 2018 года на 60%.

На четвертом месте Volkswagen - 604 автомобиля и рост продаж 33%. А замыкает октябрьскую пятерку лидеров Škoda - 537 автомобилей, на 2 единицы меньше, чем годом ранее.

Также в «десятку» вошли: Nissan - 472 ед. (-22%), Hyundai - 463 ед. (+10%), Peugeot - 232 ед. (+40%), Mazda - 218 ед. (-17%), Ford - 204 ед. (-34%).

Бестселлером рынка новых легковых автомобилей стал Renault Logan - 701 регистрация в течение октября.

Всего за десять месяцев 2019 года украинцы поставили на учет 70.7 тысяч новых легковых автомобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.