Компания Renault уже в 2021 году представит в Европе кросс-купе Arkana

В Европе в 2021 году появится кросс-купе от Renault.

Кросс-купе Renault Arkana может появится в «европейской» линейке марки к 2021 году. Об этом сообщило французское издание DownShift со ссылкой на исполнительного вице-президента Renault Groupe по планированию продуктов и программ Кассай Купая.

Несмотря на то, что кросс-купе Renault Arkana появилось в модельной линейке в начале этого года и на данный момент продается только в России, «европейская» версия модели получит ряд обновлений. В частности, у модели появится версия RS Line. Кроме того, «европейский» кроссовер получит модернизированный салон с переработанной центральной консолью, которая облегчит доступ к информационно-развлекательной системе, и другой селектор трансмиссии.

Не исключена и ревизия моторной гаммы. По всей вероятности, кросс-купе лишится 1.6-литрового бензинового «атмосферника» мощностью 114 л.с., который в России предлагают в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом. По слухам, его место займет турбомотор 1.3 TCe мощностью 150 л.с., сопряженный с вариатором X-Tronic CVT. Максимальный крутящий момент агрегата - 250 Нм при 1600 об/мин.

В стандартное оснащение «российской» версии Arkana входят 8-дюймовая информационно-развлекательная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, аудиосистема Bose, окружающая подсветка, климат-контроль и несколько систем безопасности. В России базовое кросс-купе стоит 14 340 евро. С мотором 1.3 TCe, разработанным совместно Renault-Nissan и Daimler, Renault Arkana будет стоить 17 778 евро. На европейском рынке кросс-купе займет место между новым субкомпактным кроссовером Renault Captur и компактным Renault Kadjar.