Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Президент отметил самоотверженность украинских военных инженеров
Президент отметил самоотверженность украинских военных инженеров
СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
Днепр-1 - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Днепр-1 - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Экс-ВИА Гра Миша Романова рассказала, как едва не потеряла ребенка
Миша Романова рассказала, как едва не потеряла ребенка

Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo

Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo
13:20 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В основе машины лежит платформа MQB A0, на которой построен и Volkswagen Polo.

Дебютировал новый кроссовер Volkswagen Tacqua, являющийся видоизмененной моделью T-Cross. 

Выход авто обусловлен тем, что кроссовер T-Cross уже производится SAIC-Volkswagen, а видоизмененная модель Tacqua будет выпускаться FAW-Volkswagen.

Следует подчеркнуть, что Tacqua стал компактнее благодаря тому, что использовался немного другой обвес. T-Cross 4218 мм в длину, а этот показатель у Tacqua составляет 4194 мм. 

Nissan презентовал обновленный кроссовер Kicks

Моторная гамма Tacqua будет представлена атмосферным двигателем на 1,5 литра производительностью 113 л.с. и 1,4-литровым турбомотором отдачей 150 л.с. Вместе с первой силовой установкой будет функционировать 7-диапазонная роботизированная коробка передач, а со второй – 6-скоростная «механика». Привод предлагается лишь передний.

Интерьер Tacqua чуть отличается от T-Cross. Наиболее оснащенная вариация в исполнении R-Line обзаведется мультирулем, цифровой приборной панелью на 10,2 дюйма, а еще мультимедийным системой с сенсорным экраном на 8 дюймов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Volkswagen, Автомобили, Авто, Polo.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
02 СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
03 Не за внешность мы их любим: некрасивые знаменитые мужчины (Фото)
04 И глазки будут здоровыми: несложные правила, как сохранить зрение
05 Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
Синоптическое утешение к концу недели
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Главные секреты эффективного похудения
Главные секреты эффективного похудения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь