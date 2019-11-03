Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo

В основе машины лежит платформа MQB A0, на которой построен и Volkswagen Polo.

Дебютировал новый кроссовер Volkswagen Tacqua, являющийся видоизмененной моделью T-Cross.

Выход авто обусловлен тем, что кроссовер T-Cross уже производится SAIC-Volkswagen, а видоизмененная модель Tacqua будет выпускаться FAW-Volkswagen.

Следует подчеркнуть, что Tacqua стал компактнее благодаря тому, что использовался немного другой обвес. T-Cross 4218 мм в длину, а этот показатель у Tacqua составляет 4194 мм.

Моторная гамма Tacqua будет представлена атмосферным двигателем на 1,5 литра производительностью 113 л.с. и 1,4-литровым турбомотором отдачей 150 л.с. Вместе с первой силовой установкой будет функционировать 7-диапазонная роботизированная коробка передач, а со второй – 6-скоростная «механика». Привод предлагается лишь передний.

Интерьер Tacqua чуть отличается от T-Cross. Наиболее оснащенная вариация в исполнении R-Line обзаведется мультирулем, цифровой приборной панелью на 10,2 дюйма, а еще мультимедийным системой с сенсорным экраном на 8 дюймов.