Самый маленький автомобиль: BMW Isetta - культовый миникар ХХ века (Фото)

1 Isetta – итальянский микроавтомобиль, который производили по лицензии в нескольких странах, в том числе в Аргентине, Бельгии, Франции, Испании, Германии и Великобритании.

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3 Из-за своей яйцеобразной формы и выпуклым окнам, автомобиль был широко известен как "бабл-кар" ("bubble" в переводе с английского – "пузырь").

4 К слову, такое название стали давать другим подобным транспортным средствам.

5 В 1955 году автомобиль BMW Isetta стал первым в мире серийным автомобилем, расход топлива которого составлял 3 литра на 100 км.

6 Это был самый продаваемый одноцилиндровый автомобиль в мире: всего было продано 161.728 экземпляров.