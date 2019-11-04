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Самый маленький автомобиль: BMW Isetta - культовый миникар ХХ века (Фото)

Смотрите фото (9)
Самый маленький автомобиль: BMW Isetta - культовый миникар ХХ века (Фото)
02:14 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: bugaga.ru

Isetta был одним из самых успешных микроавтомобилей в 1955-1962 годах.

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    Isetta – итальянский микроавтомобиль, который производили по лицензии в нескольких странах, в том числе в Аргентине, Бельгии, Франции, Испании, Германии и Великобритании.

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  • 3

    Из-за своей яйцеобразной формы и выпуклым окнам, автомобиль был широко известен как "бабл-кар" ("bubble" в переводе с английского – "пузырь").

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    К слову, такое название стали давать другим подобным транспортным средствам.

  • 5

    В 1955 году автомобиль BMW Isetta стал первым в мире серийным автомобилем, расход топлива которого составлял 3 литра на 100 км.

  • 6

    Это был самый продаваемый одноцилиндровый автомобиль в мире: всего было продано 161.728 экземпляров.

  • 7

    Кстати, этот миниатюрный автомобиль вдохновил дизайнеров швейцарской компании Micro на создание мини-электромобиля Микролино.

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Автомобиль, Авто, Самый маленький автомобиль, Isetta, BMW Isetta.
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