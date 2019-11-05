Скачать
Вторник, 05.11.2019
Убийство мальчика полицейским на Киевщине: всем фигурантам объявлено подозрение
Убийство мальчика полицейским на Киевщине: всем фигурантам объявлено подозрение
ГПУ отчиталась о результатах первого этапа аттестации прокуроров
ГПУ отчиталась о результатах первого этапа аттестации прокуроров
Миллионы гривен: украинские спортсмены получат деньги на подготовку к Олимпиаде
Миллионы гривен: украинские спортсмены получат деньги на подготовку к Олимпиаде
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)

В Германии начали серийно производить Volkswagen ID.3 (Видео)

В Германии начали серийно производить Volkswagen ID.3 (Видео)
17:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

В понедельник, 4 ноября 2019 года, как и было обещано, Volkswagen официально запустил производство полностью электрической модели Volkswagen ID.3.

По данным марки, более 35 тыс. клиентов оформили предзаказ на модель и заплатили залог за предварительное бронирование, однако лимитированная серия 1ST будет выпущена тиражом в 30 тыс. экземпляров. 

После постепенного наращивания производства в Цвиккау (Германия) производство электромобилей (различных моделей) нарастят до 100 000 в год к концу 2020 года и до 330 000 в год с 2021 года. Таким образом, Цвиккау готовится стать крупнейшим европейским заводом по выпуску полностью электрических автомобилей. 

"С поэтапным преобразованием завода в Цвиккау Volkswagen впервые полностью переводит крупный автомобильный завод на электронную мобильность. В преобразование инвестируется около 1,2 млрд евро. На заключительном этапе расширения с 2021 года шесть моделей MEB трех брендов группы будут собираться в Цвиккау.

Квалификационные мероприятия готовят всех 8 000 сотрудников к производству электромобилей и работе с высоковольтными технологиями. В целом, команда предприятия проведет около 13 000 учебных дней к концу 2020 года, что обеспечит будущее работы на заводе в Цвиккау", отметил Томас Ульбрих, член совета директоров Volkswagen по электрической мобильности.

Следующим шагом концерна станет выпуск электромобилей на базе MEB также в Эмдене и Ганновере с 2022 года. К 2028 году Volkswagen Group намерена продать около 22 миллионов электромобилей по всему миру (в том числе 11,6 млн в Китае).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Производство, Авто, Новинки, Volkswagen ID.3, VW ID.3.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
02 Для населения подорожает электроэнергия
03 Один из самых богатых белком продуктов: веские причины завтракать яичницей
04 Маникюр 2019: лучшие сочетания двухцветного нейл-арта (Фото)
05 Как легко остановить изжогу: лучшие советы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Обнуление&quot; долгов: &quot;Нафтогаз&quot; ждет предложений от РФ
"Обнуление" долгов: "Нафтогаз" ждет предложений от РФ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Принципы не продаются&quot;: проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
Проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
Джаред Падалеки впервые прокомментировал арест и обратился к поклонникам
Джаред Падалеки впервые прокомментировал арест и обратился к поклонникам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь