В Германии начали серийно производить Volkswagen ID.3 (Видео)

В понедельник, 4 ноября 2019 года, как и было обещано, Volkswagen официально запустил производство полностью электрической модели Volkswagen ID.3.

По данным марки, более 35 тыс. клиентов оформили предзаказ на модель и заплатили залог за предварительное бронирование, однако лимитированная серия 1ST будет выпущена тиражом в 30 тыс. экземпляров.

После постепенного наращивания производства в Цвиккау (Германия) производство электромобилей (различных моделей) нарастят до 100 000 в год к концу 2020 года и до 330 000 в год с 2021 года. Таким образом, Цвиккау готовится стать крупнейшим европейским заводом по выпуску полностью электрических автомобилей.

"С поэтапным преобразованием завода в Цвиккау Volkswagen впервые полностью переводит крупный автомобильный завод на электронную мобильность. В преобразование инвестируется около 1,2 млрд евро. На заключительном этапе расширения с 2021 года шесть моделей MEB трех брендов группы будут собираться в Цвиккау.

Квалификационные мероприятия готовят всех 8 000 сотрудников к производству электромобилей и работе с высоковольтными технологиями. В целом, команда предприятия проведет около 13 000 учебных дней к концу 2020 года, что обеспечит будущее работы на заводе в Цвиккау", отметил Томас Ульбрих, член совета директоров Volkswagen по электрической мобильности.

Следующим шагом концерна станет выпуск электромобилей на базе MEB также в Эмдене и Ганновере с 2022 года. К 2028 году Volkswagen Group намерена продать около 22 миллионов электромобилей по всему миру (в том числе 11,6 млн в Китае).