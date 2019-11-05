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Chevrolet готовит свой первый электрокар (Фото)

Chevrolet готовит свой первый электрокар (Фото)
21:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Черпая вдохновение из концепции FNR-X, серийная модель станет первым электромобилем бренда в Китае.

Компания хранит детали о своем электрокаре в тайне, но представители марки отметили, что Menlo - "спортивный седан, который использует высокоэффективную и надежную электрическую тягу GM и интеллектуальную технологию подключения".

Это не так уж и много, но дразнящее изображение показывает, что автомобиль будет намного более стильным, чем Bolt, так как он оснащен спортивным спойлером. Модель также оснащена тонкими задними фонарями, которые повторяют концепцию и отделены черной полосой с фирменной эмблемой.

В то время как Chevrolet выпустил только один тизер, за лето появилось несколько фотографий новинки. Они показали, что у Menlo будет полностью закрытая решетка радиатора, окруженная тонкими фарами. Учитывая популярность кроссоверов, автомобиль также имеет пластиковую обшивку кузова и порогов.

 

Подробности будут объявлены уже на этой неделе, но в предыдущих отчетах предполагалось, что модель будет заимствовать некоторые агрегаты от Buick Velite 6 EV.

В результате ожидается, что Menlo получит литий-ионную аккумуляторную батарею мощностью 35 кВт/ч, которая питает электродвигатель с отдачей в 148 л.с. мощности и крутящим моментом в 350 Нм. Такой тандем должен позволить автомобилю проехать приблизительно 301 км без подзарядки.

Остается неясным, будет ли также доступен более крупный аккумулятор, но в прошлом месяце Buick представила Velite 6 Plus. Он имеет аккумулятор емкостью 52,5 кВт/ч, который увеличивает дальность до 410 км.

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Автомобиль, Chevrolet, Авто, Новинки, Электрокар, Первый электрокар, Chevrolet Menlo.
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