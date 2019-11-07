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Илон Маск назвал дату презентации электропикапа Tesla Cybertruck

Илон Маск назвал дату презентации электропикапа Tesla Cybertruck
12:56 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pinterest.com

Электропикап станет седьмой моделью в ассортименте машин Teslа, наряду с уже выпускаемыми Model S, Model X и Model 3.

Основатель Tesla рассказал, когда мир увидит долгожданный электропикап.

Ровно через две недели, 21 ноября этого года, компания Tesla проведет презентацию своей новой модели — электрического пикапа. Об этом постом в Twitter сообщил основатель и CEO компании Илон Маск.

Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе, неподалеку от ракетной фабрики SpaceX — еще одной фирмы Маска. Изначально презентацию планировали провести в сентябре, но затем перенесли. И неспроста: ноябрь 2019 года — отсылка к классическому фильму Ридли Скотта "Бегущий по лезвию", действие которого происходит как раз в это время. Илон Маск ранее уже заявлял, что именно этим фильмом вдохновлен дизайн Cybertruck.

В Tesla впервые озвучили идею создания электропикапа в 2013 году. О характеристиках машины пока известно не очень много — только то, что сам Маск раскрыл в своих отдельных заявлениях. У Cybertruck должны быть два электродвигателя, полный привод и адаптивная подвеска. Запас хода машины составит 400-500 миль (примерно 650-800 километров), а буксировочная мощность — 136 тонн. Цена Cybertruck должна стартовать от 50 тысяч долларов.

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"Кибергрузовик" видится основным конкурентом Ford F-150 — самого продаваемого пикапа в США и Канаде. Кстати, презентация Cybertruck будет проходить одновременно с Лос-Анджелесским автосалоном, где компания Ford представит свой первый электромобиль-внедорожник для массового рынка. Производство Cybertruck стартует в 2021-2022 годах. 

Популярность электромобилей неуклонно растет во всем мире. При этом доля электрокаров все еще составляет 1-2% от общего рынка автомобилей в зависимости от региона. Продажи пикапов и внедорожников также активно возрастают в последние годы. Значит, у Tesla есть отличный шанс застолбить за собой перспективную нишу. Конкуренты тоже не дремлют: в ближайшие годы на рынок должны выйти электрическая версия Ford F-150, а также электропикапы от General Motors и EV Rivian.

Весной этого года свой концепт беспилотного городского электромобиля показала компания Audi, а в прошлом году люксовую модель электрокара презентовала фирма Renault.

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Автомобили, Авто, Илон Маск, электропикап, Tesla Cybertruck, Электрический пикат.
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