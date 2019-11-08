Скачать
Пятница, 08.11.2019
ООС: Разведение сил сорвала вражеская сторона
ООС: Разведение сил сорвала вражеская сторона
Украина подписала безвизовый режим с Монголией
Украина подписала безвизовый режим с Монголией
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Самые известные братья-футболисты (Фото)
ВИЧ: ученые сделали важное заявление
ВИЧ: ученые сделали важное заявление

General Motors продает свой завод в Лордстауне

General Motors продает свой завод в Лордстауне
16:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

General Motors подтвердила продажу своего завода в Лордстауне, штат Огайо, электрическому стартапу Lordstown Motors.

Первые новости о потенциальной продаже появились в мае, всего через несколько месяцев после закрытия завода.

Завод стал центром внимания на недавних переговорах по контракту с UAW, так как профсоюз хотел, чтобы GM инвестировала туда средства с целью сохранения рабочих мест.

Цена и другие детали продажи предприятия Lordstown Motors не разглашаются. 

General Motors объявила, что продала свой завод в Лордстауне, штат Огайо, который был открыт в 1966 году и где был изготовлен Chevrolet Cruze, стартапу EV Lordstown Motors за неизвестную сумму.

Производство GM закончилось на заводе в марте и стало центральной проблемой недавней 40-дневной забастовки в начале этой осени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, General Motors, Производство, Завод, Авто, Новинки, GM, Продажа завода.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
03 "Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные
04 Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
05 Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Настоящая революция: в США испытывают прорывную терапию против рака
В США испытывают прорывную терапию против рака
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь