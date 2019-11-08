General Motors продает свой завод в Лордстауне

General Motors подтвердила продажу своего завода в Лордстауне, штат Огайо, электрическому стартапу Lordstown Motors.

Первые новости о потенциальной продаже появились в мае, всего через несколько месяцев после закрытия завода.

Завод стал центром внимания на недавних переговорах по контракту с UAW, так как профсоюз хотел, чтобы GM инвестировала туда средства с целью сохранения рабочих мест.

Цена и другие детали продажи предприятия Lordstown Motors не разглашаются.

General Motors объявила, что продала свой завод в Лордстауне, штат Огайо, который был открыт в 1966 году и где был изготовлен Chevrolet Cruze, стартапу EV Lordstown Motors за неизвестную сумму.

Производство GM закончилось на заводе в марте и стало центральной проблемой недавней 40-дневной забастовки в начале этой осени.