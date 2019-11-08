Презентация обновленного Mazda CX-4: что нового?

На китайский рынок выходит новый купе-кроссовер Mazda CX-4.

Обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4 унаследовал современный стиль компании, в котором выполнены все последние модели. Новинка получила модернизированные бамперы, иную решетку радиатора, головную оптику узкой формы и другие задние фонари.

В оснащении нового купе-кроссовера остались прежние силовые агрегаты из семейства Skyactiv-G. Речь идет о 2,0-литровом моторе мощностью 158 л.с. и 192-сильным двигателе рабочим объемом 2,5 литра.

В паре с силовыми установками может работать как 6-скоростная "механика", так и 6-ступенчатая АКПП. Также на выбор клиентов предлагается передний либо полный привод.

Салон Mazda CX-4 обзавелся более дорогими материалами отделки, а также новой современной медиасистемой с увеличенным дисплеем и модернизированным блоком климатической установки.

Кроме того, в списке оснащения автомобиля можно найти адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и обновленную систему автоматического торможения. Базовая цена за новый CX-4 на китайском рынке составляет 149 тыс. 800 юаней.