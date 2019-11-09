Challenger II Streamliner: легендарный болид уйдет с молотка

В январе будущего года компания Mecum собирается пустить с молотка необычный лот.

Болид Challenger II Streamliner 1968 года, который является "автором" абсолютного рекорда скорости среди авто с поршневыми двигателями продадут на аукционе.

Болид сконструировал американский гонщик Микки Томпсон, известный своими победными заездами на дрэгстерах и целой вереницей рекордов.

Почти сразу же из-за плохих погодных условий запланированный рекордный заезд пришлось отложить на два года: большую часть высохшего соленого озера Бонневилль, где планировалось поставить рекорд, закрыли.

Спонсорам такая задержка не понравилась, и они начали один за другим покидать проект, который в итоге пришлось законсервировать.

В нынешнем веке дело отца завершил его сын Дэнни Томпсон. В первую очередь, он сменил два 7,7-литровых движка V8 на пару 8,2-литровых восьмицилиндровых моторов, оснащенных 3-ступенчатыми "автоматами".

За работоспособность новых моторов отвечает смесь из нитрометана и метанола (87/13%). После такого апгрейда мощность болида достигла 5 070 л.с. вместо прежних 1 825 л.с.

Полноприводный Challenger II Streamliner получает сложную обшивку из 68 алюминиевых панелей. Его длина доходит до отметки в 9,75 метра, а ширина и высота - всего 0,91 и 0,94 метра соответственно. Снаряженная масса – 2 630 кг. А теперь и о самом рекорде, который был установлен в прошлом году. Дэнни Томпсон переоборудовал болид под современные требования и стандарты и все-таки вывел его на Бонневилль. Здесь Challenger II Streamliner развил среднюю скорость в 448,757 мили в час (722,2 км/ч).

Это мировой рекорд скорости среди авто с поршневыми моторами. Какую сумму собираются выручить за рекордсмена, к сожалению, не сообщается.