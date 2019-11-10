Маск анонсировал дату премьеры нового пикапа Tesla

Озвучена дата анонса нового пикапа Tesla.

По традиции, в своем Твиттере, глава Tesla, Илон Маск, написал, что долгожданный пикап Tesla будет представлен 21 ноября в Лос-Анджелесе. Мероприятие пройдет неподалеку от главного офиса компании SpaceX.

Изначально Маск планировал показать пикап ранее в этом году, но в сентябре он объявил, что переносит мероприятие на ноябрь.

Шестиместный электрический пикап со сдвоенной кабиной станет самым дешевым автомобилем американской марки, не считая Tesla Model 3. Ценник новинки не превысит 50 тысяч долларов США. Пикап сможет буксировать до 136 077 кг груза и будет иметь запас хода от 645 до 800 км. Автомобиль получит усовершенствованную подвеску, регулирующую заднее демпфирование, отскок и сжатие в зависимости от того, какой груз перевозит транспортное средство. В оснащение модели войдут 360-градусные камеры, гидролокатор и система автоматической параллельной парковки, а в конструкции будет много титана.

The date is strangely familiar …https://t.co/YZl5R1POJL — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

Были также анонсированы такие опции, как 240-вольтовая розетка для различного оборудования, уникальную опускающуюся крышку кузова, параллельную парковку, камеры кругового обзора и радары.

Как говорит сам Илон Макс, предстоящий пикап имеет «душераздирающий» дизайн, c большим количеством полезных возможностей чем Ford F-150, и более динамичными характеристиками по сравнению с базовым Porsche 911 .