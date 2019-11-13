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Представлен самый мощный в мире серийный гиперкар

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Представлен самый мощный в мире серийный гиперкар
08:51 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Японский стартап Aspark презентовал финальный вариант своей модели Owl.

Электрический гиперкар Aspark Owl мощностью 2 012 л.с. способен разогнаться до первой "сотни" почти за 1,69 секунды.

Японская инжиниринговая компания Aspark только что представила финальную версию своего гиперкара Owl. Есть два числа, на которые нужно обратить внимание: одно большое, другое маленькое. Большое - дорожная версия электрического гиперкара может похвастаться 2 012 л.с., что делает его самым мощным в мире серийным автомобилем. Маленькое - Aspark заявляет, что он разгонится до 96 км/ч всего за 1,69 секунды.

В своем интервью TopGear, глава Aspark Масанори Йошида сказал, что с момента первого запуска автомобиля в 2017 году компания старательно работает над тем, чтобы сделать его не просто быстрее, а самым быстрым. "Мы тестировали условия и детали, и в результате скорость намного выше, чем когда мы впервые анонсировали автомобиль".

Действительно, сама идея создания Owl зародилась еще в 2014 году, за ней последовали тесты прототипов, концепция ускоренного бенчмаркинга, а теперь и окончательная версия гиперкара, который можно купить за 2,9 млн евро (205 млн рублей). Он будет построен в Италии компанией MAT, и по словам Йошида, финальные автомобили будут готовы к началу следующего года. Из запланированных 50 единиц он уже получил заказы на 15.

Что касается производительности, то Aspark Owl получил установку из четырех электромоторов с литий-ионным аккумулятором на 64 кВт-ч. Общая мощность составляет 2 012 л.с. и 1475 Нм крутящего момента — больше, чем у Lotus Evija и Pininfarina Battista/Rimac C_Two. Aspark не стал раскрывать имя поставщика силовой установки.

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Независимо от того, откуда она взялась, теперь она находится в моноблочном шасси, состоящем из одного элемента, и способна разогнать Owl от 0 до 96 км/ч за 1,69 секунды, от 0 до 100 км/ч за 1,9 секунды, а от 0 до 300 км/ч за 10,6 секунд. Максимальная скорость гиперкара ограничена электроникой в отметке 400 км/ч. Заявленный запас хода составляет 450 км на одной зарядке, но, как и всегда, ожидайте, что он снизится, если Вы решите ездить везде так, как будто находитесь на соревнованиях. Кроме того, Owl получает вектор крутящего момента.

Некоторые изменения по сравнению с концепцией 2017 года включают в себя боковые зеркала, активное заднее крыло и боковое стекло новой формы. В остальном все также: двери-бабочки, карбоновые панели кузова, 1 900 кг веса, гидравлическая подвеска и интерьер "супер люкс". И это только начало.

"Мы планируем сделать еще одну модель в будущем", — сказал глава компании. "И меньше, и больше, чем Owl". Действительно, второй дорожный автомобиль Aspark будет большим, но не внедорожником. "Только гиперкары — мне нравятся гиперкары!" — завершил он.

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Автомобили, Техника, Авто, Гиперкар, Серийный гиперкар.
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