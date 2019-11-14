Hyundai Santa Cruz собираются выпустить в 2021 году

Впервые автомобиль представили в Детройте в 2015 году в качестве концепт-кара.

Компания Hyundai рассказала о своих планах по сборке компактного пикапа Santa Cruz.

Дебют автомобиля намечен на 2021 год – он должен состояться в США.

Производиться автомобиль будет также в Америке – на заводе корейской компании в Монтгомери, штат Алабама.

Примечательно, что несмотря на уже известные сроки производства и премьеры, компания не поделилась внешностью нового авто.

С тех пор Hyundai не выпускала ни одного тизера модели. Точно можно сказать, что пикап будет компактным, что несколько непривычно для американского авторынка. Однако, именно новизна может обеспечить Santa Cruz хороший старт продаж.

Пикап должен получить систему полного привода, а кабина авто будет доступна в нескольких вариациях в зависимости от комплектации.

Поскольку производство Santa Cruz стартует уже менее, чем через два года, все в скором времени ожидают первых опытных образцов модели.

На американском авторынке Santa Cruz будет ждать серьезная конкуренция, так как недавно было объявлено о возвращении Ford Ranger и расширении линейки Jeep Gladiator.