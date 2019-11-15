Audi представила две новинки в Лос-Анджелесе (Фото)

У Audi будет две мировые премьеры на главном автосалоне в Калифорнии, а также дебют в Северной Америке — RS6 Avant.

Автопроизводитель выпустил даже тизер нового e-tron Sportback, показывающее форму фар, которые будут оснащены новой технологией Digital Matrix.

Впервые для серийного автомобиля, фары Digital Matrix могут освещать путь перед автомобилем "с беспрецедентной точностью благодаря использованию около миллиона микрозеркал".

Пока это все, что Audi готова рассказать об этой технологии освещения.

Ранее в сети было опубликовано несколько шпионских снимков Audi e-tron Sportback, раскрывающие внешность электрокара, — это, по сути, купе-кроссовер на базе обычного e-tron. Автопроизводитель рассказал, что Sportback делит силовую установку с e-tron и будет построен на том же заводе в Брюсселе, Бельгия.

#Motor El Audi RS Q8 aún no se ha desvelado, pero ya es el SUV más rápido de Nürburgring con 7:42.253 minutos #misagues https://t.co/eWm8Z3ZliH pic.twitter.com/Loqj0V7fdt — (@misagues) 8 ноября 2019 г.

Hyundai планирует выпустить свой первый пикап через два года

Что касается Audi RS Q8, это высокопроизводительный внедорожник с 4,0-литровым двигателем TFSI с двумя турбинами V8 с технологией отключения цилиндров и мягкой гибридной псистемой на основе 48-вольтового стартер-генератора.

Уже через несколько дней наши журналисты вылетят в Лос-Анджелес, откуда будут сообщать нам в режиме реального времени обо всех новинках, которые автопроизводители представят там.