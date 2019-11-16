Бачок полный, а тормоза как ватные: признаки, что пора менять тормозную жидкость

1 Производители дают очевидные рекомендации Первое и самое главное, что следует знать о тормозной жидкости, так это то, что менять ее нужно примерно раз в 3-4 года в ситуациях, когда автомобиль не используется каждый день. Если же машина "повседневная", то тормозную жидкость нужно меня чаще. Производители автомобильной химии и мастера рекомендуют делать это примерно раз в два года. Своевременно ТО уже само по себе позволит избежать огромного воза проблем с автомобилем.

2 Нужно следить за подтеками Периодически следует осматривать в своем автомобиле и тормозные шланги. Если на них появились какие-то подтеки, то это намек на то, что нужно-таки заменить тормозную жидкость. Кроме того, следует заглянуть под автомобиль. Если под местом расположения шлангов появились лужи, то придется заменить и их, а жидкость поменять уже после ремонта узлов.

3 Черные-черные отложения Наконец, стоит поглядывать в бачок с тормозной жидкостью. В первую очередь обращаем внимание на его дно. Если там есть какие-то загадочные отложения, черные "хлопья" и прочий мусор, то это также означает, что пришло время замены тормозной жидкости. Кстати, все перечисленное – хороший повод проверить всю тормозную систему, так как появление отложений – первый признак начавшейся в узлах коррозии.