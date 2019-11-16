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Бачок полный, а тормоза как ватные: признаки, что пора менять тормозную жидкость

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Бачок полный, а тормоза как ватные: признаки, что пора менять тормозную жидкость
12:57 Сегодня Телеграф koleso.temaretik.com Фото: koleso.temaretik.com

Для того, чтобы не запускать ситуацию и не тратить кровные средства и нервы, стоит обращать внимание на ряд признаков, которые красноречиво подскажут, что "уже пора".

  • 1

    Производители дают очевидные рекомендации

    Первое и самое главное, что следует знать о тормозной жидкости, так это то, что менять ее нужно примерно раз в 3-4 года в ситуациях, когда автомобиль не используется каждый день. Если же машина "повседневная", то тормозную жидкость нужно меня чаще. Производители автомобильной химии и мастера рекомендуют делать это примерно раз в два года. Своевременно ТО уже само по себе позволит избежать огромного воза проблем с автомобилем.

  • 2

    Нужно следить за подтеками

    Периодически следует осматривать в своем автомобиле и тормозные шланги. Если на них появились какие-то подтеки, то это намек на то, что нужно-таки заменить тормозную жидкость. Кроме того, следует заглянуть под автомобиль. Если под местом расположения шлангов появились лужи, то придется заменить и их, а жидкость поменять уже после ремонта узлов.

  • 3

    Черные-черные отложения

    Наконец, стоит поглядывать в бачок с тормозной жидкостью. В первую очередь обращаем внимание на его дно. Если там есть какие-то загадочные отложения, черные "хлопья" и прочий мусор, то это также означает, что пришло время замены тормозной жидкости. Кстати, все перечисленное – хороший повод проверить всю тормозную систему, так как появление отложений – первый признак начавшейся в узлах коррозии.

  • 4

    Тормоза стали "ватными"

    Наконец, стоит обращать внимание на то, как ведут себя сами тормоза автомобиля. Если они действительно становятся "ватными" в момент нажатия педали, то время менять тормозную жидкость уже наступило. Важно понимать, что в таких ситуациях бачок может быть полный, но жидкость все равно не справляется со своими обязанностями. Чаще все такое происходит из-за попадания в систему воды или образования в ней конденсата. Как бы то не было, все это – отличный повод для технического обслуживания машины.

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Автомобиль, Советы, Водитель, Авто, Машина, Тормоза, Тормозная жидкость.
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