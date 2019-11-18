Скачать
Понедельник, 18.11.2019
Скалецкая: МОЗ разработает законопроект о психическом здоровье
Скалецкая: МОЗ разработает законопроект о психическом здоровье
"Он не "бешеная собака": Трамп вступился за Байдена
"Он не "бешеная собака": Трамп вступился за Байдена
Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время
Фантастическая концовка матча от Украины
Рецепт дня: фаршированные шампиньоны
Рецепт дня: фаршированные шампиньоны

Hyundai готовит новый седан Aura

Hyundai готовит новый седан Aura
05:27 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Twitter

Hyundai Aura: новый седан от южнокорейского автопроизводителя.

Компания Hyundai поделилась первым видеотизером миниатюрного седана Aura. Новая модель ориентирована на индийский рынок и будет локализована на местном заводе Hyundai. Премьера «Ауры» состоится в ближайшие недели.

Новый седан спроектирован на базе модели Hyundai Grand i10 Nios второго поколения — удлиненной версии «глобального» субкомпактного хэтчбека i10. В индийской линейке Aura займет место рядом с другим компактным бюджетным седаном Xcent.

Известно, что спереди седан будет выглядеть так же, как «родственный» Grand i10 Nios, но получит оригинальное оформление кормы. Длина «Ауры» не превысит четырех метров, поскольку более крупные автомобили лишены в Индии налоговых льгот.

Ожидается, что линейка силовых агрегатов перейдет «Ауре» от Grand i10 без изменений. В таком случае Aura будет доступна к заказу с дизельной «тройкой» 1.2 мощностью 75 лошадиных сил или атмосферной «четверкой» того же объема отдачей 83 лошадиные силы. Оба двигателя будут сочетаться с «механикой» или «роботом».

В первом официальном тизере демонстрируется только название компактной модели.

Местные СМИ утверждают, что бюджетный трехобъемник Hyundai будет полностью рассекречен в ближайшие недели. На презентации будут объявлены цены. Ожидается, что Aura будет стоить чуть дороже модели Xcent, которую можно приобрести за 580-880 тысяч рупий (от 197 до 298 тысяч гривен по текущему курсу). На других рынках, в том числе и украинском, миниатюрные модели Hyundai можно не ждать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Hyundai, Седан, Машина, Аура.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
02 Будьте бдительны: очевидные признаки рассеянного склероза
03 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
04 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
05 В "Нафтогазе" сообщили о критической ситуации в Новом Раздоле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США выступили в поддержку протестующих в Иране
В США выступили в поддержку протестующих в Иране
Беспорядки в Греции: полиция задержала 40 человек
Беспорядки в Греции: полиция задержала 40 человек
В Польше насчитали почти 900 тысяч украинских заробитчан
В Польше насчитали почти 900 тысяч украинских заробитчан
Юбилей Samsung: компания выпустила подарочный набор гаджетов
Юбилей Samsung: компания выпустила подарочный набор гаджетов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь