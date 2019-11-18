Toyota Camry снабдили полным приводом от RAV4

Toyota провела модификацию Camry и Avalon с полным приводом.

Североамериканское подразделение Toyota впервые представило на местном рынке модификации седанов Camry и Avalon с полным приводом. В отличие от Японии, где полноприводный Camry это гибрид с электромотором на задней оси, по другую сторону Тихого океана марка использовала традиционную конструкцию с муфтой от RAV4.

Полноприводными могут быть только Toyota Camry с «атмосферником» 2.5 и восьмидиапазонным автоматом Direct-Shift. Мощность седанов с шильдиком AWD в зависимости от версии варьируется от 205 до 208 лошадиных сил, и они тяжелее обычных на 75 килограммов. Трансмиссия Dynamic Torque Control AWD полностью перенесена с RAV4: задние колеса включаются в работу только при пробуксовке передних, и на них передается до 50 процентов тяги. В обычном режиме электронная муфта размыкается и автомобиль становится переднеприводным.

В Японии полный привод доступен только для гибридных Toyota Camry. Они оснащены 2,5-литровым атмосферным двигателем и электромотором, в сумме выдающими 211 лошадиных сил. Для модификации e-Four предусмотрена установка еще одного электромотора, но на задней оси. У такой машины пиковая мощность составит около 218 лошадиных сил.

Полноприводную Camry адресовали покупателям, которые по каким-либо причинам предпочли среднеразмерный седан кроссоверу. Причем внедорожные модификации предназначены только для рынка Северной Америки и вряд ли появятся в других странах. Собирать их будут на заводе Toyota Джорджтауне, штат Кентукки.