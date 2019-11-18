Скачать
Понедельник, 18.11.2019
Скалецкая: МОЗ разработает законопроект о психическом здоровье
Скалецкая: МОЗ разработает законопроект о психическом здоровье
В американской школе преподавательница избила ученицу (Видео)
В американской школе преподавательница избила ученицу (Видео)
Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время
Фантастическая концовка матча от Украины
Рецепт дня: фаршированные шампиньоны
Рецепт дня: фаршированные шампиньоны

Toyota Camry снабдили полным приводом от RAV4

Toyota Camry снабдили полным приводом от RAV4
05:57 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Twitter

Toyota провела модификацию Camry и Avalon с полным приводом.

Североамериканское подразделение Toyota впервые представило на местном рынке модификации седанов Camry и Avalon с полным приводом. В отличие от Японии, где полноприводный Camry это гибрид с электромотором на задней оси, по другую сторону Тихого океана марка использовала традиционную конструкцию с муфтой от RAV4.

Полноприводными могут быть только Toyota Camry с «атмосферником» 2.5 и восьмидиапазонным автоматом Direct-Shift. Мощность седанов с шильдиком AWD в зависимости от версии варьируется от 205 до 208 лошадиных сил, и они тяжелее обычных на 75 килограммов. Трансмиссия Dynamic Torque Control AWD полностью перенесена с RAV4: задние колеса включаются в работу только при пробуксовке передних, и на них передается до 50 процентов тяги. В обычном режиме электронная муфта размыкается и автомобиль становится переднеприводным.

В Японии полный привод доступен только для гибридных Toyota Camry. Они оснащены 2,5-литровым атмосферным двигателем и электромотором, в сумме выдающими 211 лошадиных сил. Для модификации e-Four предусмотрена установка еще одного электромотора, но на задней оси. У такой машины пиковая мощность составит около 218 лошадиных сил.

Полноприводную Camry адресовали покупателям, которые по каким-либо причинам предпочли среднеразмерный седан кроссоверу. Причем внедорожные модификации предназначены только для рынка Северной Америки и вряд ли появятся в других странах. Собирать их будут на заводе Toyota Джорджтауне, штат Кентукки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Toyota, Toyota Camry, RAV4.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
02 Будьте бдительны: очевидные признаки рассеянного склероза
03 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
04 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
05 В "Нафтогазе" сообщили о критической ситуации в Новом Раздоле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США выступили в поддержку протестующих в Иране
В США выступили в поддержку протестующих в Иране
Беспорядки в Греции: полиция задержала 40 человек
Беспорядки в Греции: полиция задержала 40 человек
Вспышка легочной чумы в Китае: что известно
Вспышка легочной чумы в Китае: что известно
Юбилей Samsung: компания выпустила подарочный набор гаджетов
Юбилей Samsung: компания выпустила подарочный набор гаджетов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь