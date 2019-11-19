Трактор установил новый рекорд скорости (Видео)

Трактор Fastrac компании JCB смогли разогнать до скорости в 241,4 километра в час. Рекордный показатель был занесен в Книгу Гиннесса, пишет Motor. Испытания транспортного средства проходили на аэродроме в американском городе Элингтон. Трактором управлял гонщик Гай Мартин, которому удалось разогнаться до 241,4 километра в час. Правда, в Книгу рекордов попал показатель в 217,6 километров в час, поскольку по правилам учитывалась средняя скорость двух заездов. Отметим, что Мартин тоже на тракторе Fastrac летом этого года сумел его разогнать до 167 километров После этого инженеры компании хорошенько поработали над Fastrac. Его двигатель оснастили нагнетателем с электроприводом, давление в турбине повысили на 230 процентов, а также установили топливный насос с давлением 2500 бар. Прошлая модификация трактора имела мощность в 1014 сил. Какую удалось получить мощность сейчас, в компании не сообщили.