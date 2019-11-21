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Единственный в своем роде: Gloeckler-Porsche 356 Coupe 1954 года (Фото)

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Единственный в своем роде: Gloeckler-Porsche 356 Coupe 1954 года (Фото)
01:33 Сегодня Телеграф zefirka.net Фото: zefirka.net

Любитель автомобилей сделал свою версию первого автомобиля знаменитой фирмы Porsche.

  • 1

    Немец Вальтер Глеклер был большим фанатом автоспорта и в 1950-е годы активно участвовал в гонках, в т.ч. и на автомобилях собственной конструкции. Поскольку Вальтер являлся дилером автомобилей Porsche и Volkswagen во Франкфурте, его были доступны агрегаты и запчасти обеих марок, которые он с удовольствием комбинировал.

  • 2

    Между 1948 и 1953 годами Глеклер собрал 6 спортивных автомобилей, первый с использованием агрегатов несуществующей ныне компании Hanomag, остальные — Porsche и Volkswagen.

  • 3

    Апофеозом инженерных изысканий дилера в 1953 году стал родстер Porsche 1500 Super. В Штутгарте быстро прознали о легких и вполне конкурентоспособных спортивных автомобилях из Франкфурта и привлекли Глеклера к разработке знаменитого Porsche 550 Spyder, того самого «Маленького ублюдка», что унес жизнь американского актера Джеймса Дина.

  • 4

    Однако, история на этом не закончилась. Появилась седьмая модель, созданная специально итальянский под марафон Mille Miglia 1954 года (на фото). Это был весьма необычный автомобиль, с практически вертикальной мордой, странными колесными арками и нетипичной для Porsche задней частью.

  • 5

    Двери купе заходили на крышу, по-видимому, чтобы упростить вход/выход гонщика в шлеме. Панорамное заднее стекло из двух половиной предназначалось для лучшего обзора назад – чтобы соперники не ускользали из поля зрения. Большинство гоночных автомобилей того времени были открытыми и такими дизайнерскими решениями Глеклер пытался нивелировать недостатки жесткой крыши.

  • 6

    Двигатель, традиционно для Porsche, расположен сзади – это была новейшая разработка Porsche, впоследствии занявшая место под капотом 356 Carrera. Несуразный автомобиль Вальтера Глеклера вполне можно считать первой «Каррерой» Porsche!

  • 7

    К сожалению, к назначенному сроку автомобиль не был закончен и вместо Mille Miglia стартовать удалось только в гонке Льеж-Рим-Льеж, где Хальм Глеклер (двоюродный брат Вальтера) и некий Макс Натан несмотря на технические проблемы смогли финишировать.

  • 8

    Автомобиль не может похвастаться большой гоночной историей, но все-равно интересен для фанатов и специалистов. В настоящее время купе полностью отреставрировано и находится в частной коллекции.

  • 9

    К участию в историческом ралли Mille Miglia, проводимом в наши дни, допускаются автомобили, участвовавшие в реальных гонках в середине прошлого века, но иногда делаются исключения и интересные автомобили, фактически не имеющие прямого отношения к истории гонки, допускаются на старт. Кажется, Gloeckler-Porsche как никто другой достоин допуска на Mille Miglia, хоть и 65 лет спустя!

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Porsche, Авто, Машина, Ретро, Gloeckler-Porsche 356 Coupe, Gloeckler-Porsche.
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