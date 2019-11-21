Единственный в своем роде: Gloeckler-Porsche 356 Coupe 1954 года (Фото)

Немец Вальтер Глеклер был большим фанатом автоспорта и в 1950-е годы активно участвовал в гонках, в т.ч. и на автомобилях собственной конструкции. Поскольку Вальтер являлся дилером автомобилей Porsche и Volkswagen во Франкфурте, его были доступны агрегаты и запчасти обеих марок, которые он с удовольствием комбинировал.
Между 1948 и 1953 годами Глеклер собрал 6 спортивных автомобилей, первый с использованием агрегатов несуществующей ныне компании Hanomag, остальные — Porsche и Volkswagen.
Апофеозом инженерных изысканий дилера в 1953 году стал родстер Porsche 1500 Super. В Штутгарте быстро прознали о легких и вполне конкурентоспособных спортивных автомобилях из Франкфурта и привлекли Глеклера к разработке знаменитого Porsche 550 Spyder, того самого «Маленького ублюдка», что унес жизнь американского актера Джеймса Дина.
Однако, история на этом не закончилась. Появилась седьмая модель, созданная специально итальянский под марафон Mille Miglia 1954 года (на фото). Это был весьма необычный автомобиль, с практически вертикальной мордой, странными колесными арками и нетипичной для Porsche задней частью.
Двери купе заходили на крышу, по-видимому, чтобы упростить вход/выход гонщика в шлеме. Панорамное заднее стекло из двух половиной предназначалось для лучшего обзора назад – чтобы соперники не ускользали из поля зрения. Большинство гоночных автомобилей того времени были открытыми и такими дизайнерскими решениями Глеклер пытался нивелировать недостатки жесткой крыши.
Двигатель, традиционно для Porsche, расположен сзади – это была новейшая разработка Porsche, впоследствии занявшая место под капотом 356 Carrera. Несуразный автомобиль Вальтера Глеклера вполне можно считать первой «Каррерой» Porsche!
К сожалению, к назначенному сроку автомобиль не был закончен и вместо Mille Miglia стартовать удалось только в гонке Льеж-Рим-Льеж, где Хальм Глеклер (двоюродный брат Вальтера) и некий Макс Натан несмотря на технические проблемы смогли финишировать.
Автомобиль не может похвастаться большой гоночной историей, но все-равно интересен для фанатов и специалистов. В настоящее время купе полностью отреставрировано и находится в частной коллекции.
К участию в историческом ралли Mille Miglia, проводимом в наши дни, допускаются автомобили, участвовавшие в реальных гонках в середине прошлого века, но иногда делаются исключения и интересные автомобили, фактически не имеющие прямого отношения к истории гонки, допускаются на старт. Кажется, Gloeckler-Porsche как никто другой достоин допуска на Mille Miglia, хоть и 65 лет спустя!