Единственный в своем роде: Gloeckler-Porsche 356 Coupe 1954 года (Фото)

1 Немец Вальтер Глеклер был большим фанатом автоспорта и в 1950-е годы активно участвовал в гонках, в т.ч. и на автомобилях собственной конструкции. Поскольку Вальтер являлся дилером автомобилей Porsche и Volkswagen во Франкфурте, его были доступны агрегаты и запчасти обеих марок, которые он с удовольствием комбинировал.

2 Между 1948 и 1953 годами Глеклер собрал 6 спортивных автомобилей, первый с использованием агрегатов несуществующей ныне компании Hanomag, остальные — Porsche и Volkswagen.

3 Апофеозом инженерных изысканий дилера в 1953 году стал родстер Porsche 1500 Super. В Штутгарте быстро прознали о легких и вполне конкурентоспособных спортивных автомобилях из Франкфурта и привлекли Глеклера к разработке знаменитого Porsche 550 Spyder, того самого «Маленького ублюдка», что унес жизнь американского актера Джеймса Дина.

4 Однако, история на этом не закончилась. Появилась седьмая модель, созданная специально итальянский под марафон Mille Miglia 1954 года (на фото). Это был весьма необычный автомобиль, с практически вертикальной мордой, странными колесными арками и нетипичной для Porsche задней частью.

5 Двери купе заходили на крышу, по-видимому, чтобы упростить вход/выход гонщика в шлеме. Панорамное заднее стекло из двух половиной предназначалось для лучшего обзора назад – чтобы соперники не ускользали из поля зрения. Большинство гоночных автомобилей того времени были открытыми и такими дизайнерскими решениями Глеклер пытался нивелировать недостатки жесткой крыши.

6 Двигатель, традиционно для Porsche, расположен сзади – это была новейшая разработка Porsche, впоследствии занявшая место под капотом 356 Carrera. Несуразный автомобиль Вальтера Глеклера вполне можно считать первой «Каррерой» Porsche!

7 К сожалению, к назначенному сроку автомобиль не был закончен и вместо Mille Miglia стартовать удалось только в гонке Льеж-Рим-Льеж, где Хальм Глеклер (двоюродный брат Вальтера) и некий Макс Натан несмотря на технические проблемы смогли финишировать.

8 Автомобиль не может похвастаться большой гоночной историей, но все-равно интересен для фанатов и специалистов. В настоящее время купе полностью отреставрировано и находится в частной коллекции.