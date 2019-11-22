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Пятница, 22.11.2019
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Официально представлен обновленный седан Genesis G90 (Фото)

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Официально представлен обновленный седан Genesis G90 (Фото)
15:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai только что представил обновленный флагманский седан Genesis G90 на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Лучше поздно, чем никогда, Genesis наконец-то представил обновленную версию полноразмерного седана класса люкс G90 примерно через год после представления флагмана в Южной Корее. Изменения настолько значительны, что у вас может возникнуть соблазн поверить, что это модель следующего поколения.

В центре внимания находится, без сомнения, новая и довольно большая решетка "Crest", окруженная тем, что роскошное подразделение Hyundai называет четырехугольными фарами, поскольку они разделены дневными ходовыми огнями. 

Задняя часть большого седана выглядит более богатой, благодаря обновленным задним фонарям с широкой полосой света, проходящей по всей крышке багажника.

Интегрированный задний спойлер и двойные выхлопные патрубки в форме решетки также являются новыми, а 19-дюймовые колеса оснащены технологией звукопоглощения для уменьшения шума шин.

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Внутри салона модификации менее значительные. Имеется 12,3-дюймовая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном с поддержкой беспроводных обновлений, а также интеграция с Android Auto и Apple CarPlay. Доступна технология Active Noise Cancellation, а также имеемя адаптивная подвеска, обеспечивающая плавную езду. Также стоит упомянуть множество новых систем безопасности: помощь удержания полосы движения, помощь в предотвращении столкновений, помощь при безопасном выезде и помощь в движении по шоссе.

Genesis G90 2020 года поступит в продажу в США в следующем месяце в двух вариантах: 3.3T Premium с 3,3-литровым V6 с турбонаддувом и 5,0 Ultimate с 5,0-литровым V8. Первый будет иметь мощность 365 лошадиных сил и 510 Ньютон-метров крутящего момента, в то время как последний будет развивать 420 л.с. и 519 Нм. У обоих будет стандартная восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и задний привод, но AWD будет доступен в качестве опции.

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