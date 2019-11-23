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Появились фотографии серийного седана Hyundai Sonata 2020 года (Фото)

Появились фотографии серийного седана Hyundai Sonata 2020 года (Фото)
22:50 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Напомним, что впервые Hyundai Sonata 2020 была показана на автосалоне в Нью-Йорке.

Теперь же корейский автопроизводитель показал в Лос-Анджелесе серийный образец седана.

На выставке был показан флагманский вариант в специальном исполнении.

Под капотом автомобиля находится 1,6-литровая "турбочетверка". Новинка окрашена в насыщенный оттенок Story Sea. Наиболее оборудованный Sonata 2020 обойдется в 33 300 долларов.

Автопроизводитель в данном исполнении предлагает цветной дисплей Head Up, цифровой ключ Hyundai, систему контроля слепых зон, интеллектуальную систему помощи при парковке и многое другое.

 

Интерьер также показывает, что это премиальная версия автомобиля, на что указывает двухцветная кожаная отделка, цифровая 12,3-дюймовая приборная панель, 10,25-дюймовый сенсорный дисплей sat-nav, аудиосистема Bose и многое другое.

Турбированный 1,6-литровый двигатель развивает мощность 180 л.с. и 195 Нм крутящего момента, который передается на колеса при помощи 8-ступенчатой АКПП управление которой происходит при помощи кнопок, а не привычного селектора.

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Автомобили, Hyundai, Авто, Фото, Новинки, Hyundai Sonata.
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