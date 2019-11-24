Tesla Cybertruck идеальный выбор для выезда на природу

Tesla Cybertruck можно переоборудовать в "дом на колесах".

Во время презентации Tesla Cybertruck в Лос-Анджелесе глава компании Илон Маск продемонстрировал изображение пикапа, переоборудованного в «дом на колесах». В кузове пикапа находится спальное место, над которым натянут раскладывающийся тент с москитной сеткой.

Откидной задний борт трансформируется в походную кухню с двухкомфорочной электрической плитой и небольшой рабочей поверхностью. Будет ли у походного Tesla Cybertruck серийное продолжение, Маск не уточнил.

Еще одной новинкой, засветившейся во время презентации Cybertruck, стал электрический квадроцикл Cyberquad, который может заряжаться от бортовой электросети пикапа. Информации о силовой установке квадроцикла нет. По слухам, серийное производство Cyberquad начнется в 2021 году, одновременно с Tesla Cybertruck.