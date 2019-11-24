Lotus провела испытания гиперкара Evija на трассе Top Gear (Видео)

Британская марка Lotus испытывает свой гиперкар Evija.

В сети появилось 55-секундное видео с испытаний прототипа Lotus Evija, проходящих на частном испытательном полигоне, по всей вероятности, на трассе Top Gear на аэродроме Дансфолд в Суррее.

Первыми услышать гул мотора гиперкара и увидеть его «в деле» смогли посетители проходящего в эти дни автосалона в Гуанчжоу, Китай. Следующим этапом станут испытания прототипа на трассе Hethel и на других европейских трассах со сложными поворотами и длинными прямыми отрезками. Кроме того, в ближайшие месяцы несколько прототипов гиперкара выйдут на дороги общего пользования.

Дебютный показ гиперкара Lotus Evija состоялся летом этого года в Лондоне. Производство флагмана возрожденного британского бренда начнется в 2020 году. Всего изготовят 130 экземпляров автомобиля. По словам представителей компании, комплексная проверка и первоначальный процесс сборки уже идут полным ходом.

Lotus Evija укомплектован четырьмя электромоторами и тяговой батареей на 70 кВт∙ч. Совокупная отдача агрегатов достигает 2000 л.с. и 1700 Нм. Как пояснили в компании, если ездить по треку в полностью боевом режиме, заряда хватит минут на семь, при том, что в сертификационном цикле WLTP запас хода модели составляет 400 км. Для разгона с места до 100 км/ч гиперкару массой 1680 кг требуется менее трех секунд, еще три секунды требуется для ускорения до 200 км/ч. С 200 до 300 км/ч гиперкар разгоняется за четыре секунды и развивает максимальную скорость более 340 км/ч.

По предварительным данным Lotus Evija будет стоить от 1.93 до 2.58 млн долларов США.