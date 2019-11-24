Porsche анонсировала базовую версию электроседана Taycan

Porsche показала базовую версию седана Taycan.

Компания Porsche представила базовую версию своего первого электрического седана Taycan - Taycan 4S. Минимальный ценник новинки - $103.8 тысяч. За эту сумма предлагают автомобиль с двумя электромоторами суммарной мощностью 530 л.с. и литий-ионной батарей Performance емкостью 79.2 кВт•ч. Продвинутая версия с батареей Performance Plus емкостью 93.4 кВт•ч (как у Turbo/Turbo S) и двумя электромоторами, суммарно выдающими 571 л.с., обойдется $110 380.

Обе версии Taycan 4S способны ускоряться с места до 96 км/ч за 3.8 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. В зависимости от емкости батареи запас хода составляет 407 и 463 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки аккумулятора - 225 кВт и 270 кВт в версии Plus.

Внешне Porsche Taycan 4S отличается от топовых Turbo и Turbo S геометрией нижней части переднего бампера, светодиодными фарами с системой динамического освещения, 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками в особом дизайне, красными тормозными суппортами, черными дверными порогами и иным задним диффузором.

Салон укомплектован цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с двумя дисплеями: центральным 10.9-дюймовым и дополнительным пассажирским. В стандартной комплектации частично кожаная отделка и передние сидения с электрорегулировками в восьми направлениях.

Топовые модификации Turbo и Turbo S компания представила 4 сентября этого года. Агрегаты флагманской версии Taycan Turbo S при активации функции быстрого старта Launch Control в режиме Overboost выдают 761 л.с., максимальный крутящий момент достигает 1050 Нм. Совокупная мощность моторов версии Turbo - 680 л. с. Время разгона с места до 100 км/ч составляет 2.8 и 3.2 секунды соответственно. Максимальная скорость обеих версий - 260 км/ч.