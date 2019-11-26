Популярную модель от Renault обновили (Фото)

Представлен обновленный флагманский минивэн Espace от Renault.

Французский автопроизводитель наконец представил обновленный минивэн Espace 2020 модельного года.

Флагманская модель бренда стала первым серийным автомобилем Renault, который получил адаптивные матричные фары головного света.

Внешне модель от предшественника можно отличить по задним фонарям с новыми светодиодными блоками, другим колесам, модернизированным бамперам, а также измененной передней части кузова, но только в топовом исполнении Initiale Paris.

Интерьер теперь может похвастаться доработанной центральной консолью с закрывающимся отсеком с двумя подстаканниками и парой USB-портов. Для автомобиля стала доступна усовершенствованная мультимедийная система Easy Connect с 9,3-дюймовым вертикальным тачскрином, а также настраиваемая цифровая приборная панель.

Обновленный Renault Espace доступен с панорамной крышей, отделкой салона кожей Nappa, креслами с электроприводом и функцией массажа. Кроме того, автомобиль можно оснастить комплексом активных электронных систем, соответствующим автопилоту второго уровня.

Моторная гамма не изменилась и состоит из двух турбированных дизельных двигателей мощностью 160 и 200 л.с., которые работают в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Кроме того, минивэн доступен с 1,8-литровым бензиновым мотором от Renault Sport, которым комплектуется спорткар Alpine A110.