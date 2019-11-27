Tata Gravitas официально презентовали (Видео)

Индийская Tata рассекретила семиместный кроссовер Gravitas.

В начале 2019-го индийская компания Tata вывела на домашний рынок пятиместный кроссовер Harrier, построенный на платформе OMEGA Arc.

Напомним, эту «тележку» называют удешевленной версией платформы D8 от Jaguar Land Rover. А вот на оригинальной архитектуре, к примеру, базируется «дореформенный» Land Rover Discovery Sport.

Весной на Женевском мотор-шоу Tata показала семиместный Harrier, правда, уже под другим названием Buzzard.

Тогда же во время презентации компания обмолвилась, что в Индии у трехрядного кроссовера будет другое имя. Теперь же оно официально рассекречено – Gravitas. Подробнее о новинке рассказывает подготовленный маркой видеотизер.

Внешне Tata Gravitas, вероятно, будет мало чем отличаться от показанного в Женеве Buzzard. Передняя часть новинки повторяет пятиместный Harrier, а вот корма у нее оригинальная: новые фонари, переработанные бампер и дверь багажника, «подросший» задний свес. В интерьере могут появиться новые материалы отделки.