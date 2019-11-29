Luxury has a name: Tata анонсировала выход семиместного кроссовера (Видео)

Официальное название нового кроссовера - Gravitas.

В начале этого года индийская компания Tata Motors вывела на домашний рынок кроссовер Harrier, построенный на платформе OMEGA Arc, которая представляет собой бюджетную версию «тележки» D8 от Jaguar Land Rover. Весной на женевском автосалоне автопроизводитель представил Harrier с семиместной компоновкой салона под именем Buzzard, и тогда же заявил, что в Индии трехрядный внедорожник получит другое имя. Теперь же стало известно, что официально его назвали Gravitas.

Tata Motors опубликовала видеотизер серийной версии нового автомобиля, хотя он вряд ли будет сильно отличаться от кроссовера Buzzard, продемонстрированного в Европе. В Tata новинку позиционируют как «роскошный» кроссовер, разработанный для более «взыскательной» клиентов.

Передняя часть Gravitas полностью повторяет Harrier, а вот задняя - оригинальная: здесь установлены совершенно другие фонари, бампер и багажная дверь, в задний свес длиннее на 63 мм. По предварительной информации, если не учитывать трехрядную компоновку, интерьер практически не отличается от стандартного кроссовера, но, вероятно, добавятся новые материалы отделки.

Tata Harrier получил полузависимую подвеску сзади, передний привод, гидроусилитель руля и барабанные тормоза. В топовой версии Harrier есть шесть подушек безопасности, мультимедиа система с сенсорным экраном, камера заднего вида, климат- и круиз-контроль, системы помощи при подъеме/спуске и на бездорожье. Возможно, тот же «комплект» будет установлен и на Gravitas.

Как и у Harrier, под капотом Gravitas будет установлен 2,0-литровый турбодизель Kryotec, форсированный со 140 до 170 л.с., при этом крутящий момент в 350 Нм останется без изменений. В то время как Tata Harrier доступна только с 6-ступенчатой МКПП, Gravitas получит 6-диапазонную АКПП от Hyundai.

Tata Gravitas появится в Индии в феврале, вероятно, на местном автосалоне Auto Expo.