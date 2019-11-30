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Выставлен на продажу Mercedes-Benz 300TE из прошлого века

Выставлен на продажу Mercedes-Benz 300TE из прошлого века
18:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

На онлайн-аукционе "Bring a Trailer" выставлен на продажу Mercedes-Benz 300TE в кузове универсал, который был выпущен в 1993 году.

Универсал Mercedes-Benz 300TE 1993 года выпуска выделяется цветом кузова "серебристый "металлик".

Автомобиль оснащён обвесом в стиле AMG, состоящим из передних и задних накладок на бампер и боковых юбок. Пробег машины достигает 243 тыс. км, но это и неудивительно, если вспомнить, что её возраст составляет 26 лет.

Также универсал имеет чёрную радиаторную решётку, поручни на крыше и сохранившуюся на капоте эмблему Mercedes-Benz. Автомобиль может похвастаться 18-дюймовыми дисками, которые тоже выкрашены в чёрный цвет.

В салоне Mercedes-Benz 300TE можно найти передние кожаные сиденья с электрорегулировокй от модели W124 500E, вставки под дерево, люк с электроприводом, а также круиз-контроль и кондиционер. В целом, интерьер, автомобиля, несмотря на его возраст, выглядит ухоженным.

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В арсенале Mercedes-Benz 300TE 1993 года выпуска находится 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый мотор M103. В паре с ним работает 4-диапазонная автоматическая коробка передач.

Сообщается, что владелец автомобиля недавно поменял новые свечи зажигания, втулки передней подвески и нижние рычаги управления. На момент написания материала до конца аукциона остаётся ещё три дня, и цена на универсал составляет 5 тыс. 100 долларов.

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Аукцион, Автомобиль, Авто, Новинки, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz 300TE.
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