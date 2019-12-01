BMW Vision M Next получит новую технологию

Гироскопический подстаканник появился в салоне гибридного концепта BMW Vision M Next.

Впервые гироскопический подстаканник, способный в любой ситуации удерживать чашку в вертикальном положении, появился в салоне гибридного концепта Vision M Next.

Как рассказал CarsGuide дизайнер концепта Хосе Альберто Касаса Пенья, технология работает по тому же принципу, что и стабилизаторы поперечной устойчивости: когда автомобиль входит в поворот, подстаканник наклоняет чашку в противоположную сторону, тем самым предотвращая выплескивание содержимого.

Также концепту достались сидения из вспененного материала с эффектом памяти «точно адаптирующиеся к вашему телу для максимального комфорта и поддержки спины и ног» и система дополненной реальности, проецирующая на дорожное полотно перед автомобилем наиболее удачную траекторию прохождения приближающегося поворота. Кроме того, система дополненной реальности может показать частоту сердечных сокращений водителя и подсказать в какой момент нужно нажать кнопку «Усиление», чтобы достичь максимальной мощности. Появятся ли эти технологии в серийных моделях баварской марки, пока не известно.

Дебютный показ футуристического концепта Vision M Next состоялся в июне этого года во время конференции BMW NextGen в Мюнхене. Тогда компания продемонстрировала только внешность шоу-кара, отражающую философию «D-ACES»: design, autonomous driving, connectivity, electrification, services (дизайн, автономное управление, возможность взаимодействия с другими устройствами, электрификация и доступность различных сервисов). Концепт выделялся двухцветной окраской кузова, светящейся радиаторной решеткой, уникальными колесными дисками и открывающимися «взглядом» дверьми типа «крылья бабочки».